El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, reiteró este martes el paro por 48 horas convocado para mañana, miércoles 14 de mayo y para pasado mañana, jueves 15, en todos los hospitales de la red pública.

Suero advirtió a las autoridades de Salud al afirmar que, "si no hay no hay solución y no hay diálogo en esta protesta que comienza mañana, la semana que viene van a seguir las protestas y no vamos a descansar el año entero, hasta el 15 de diciembre vamos a durar haciendo protestas, marchas, vigilias, huelgas, piquetes, lo que sea, para que repongan a esos médicos, para que les aumenten a los pensionados y para que mejore el sistema de seguridad en los hospitales".

En una rueda de prensa realizada en la sede del CMD, el presidente de los galenos se refirió nuevamente a la respuesta del Ministerio de Salud que alega que las cancelaciones a más de una decena de profesionales sanitarios se debieron a irregularidades en la nómina.

"Deploramos este discurso atropellante del ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah. El gremio médico entiende que esa no es la vía de buscar soluciones a este conflicto del sector salud, por el contrario, la vía de solución es a través de un diálogo armonioso de las partes", comentó.

Asimismo, expresó que, con esas declaraciones, la entidad está tildando de "vagos" a los médicos que brindaron servicio durante los meses críticos de la pandemia por Covid-19.

"Es un abuso decirles vagos ahora, después que duraron tantos años trabajando, que expusieron sus vidas en la pandemia", sostuvo Suero.

Waldo Ariel recordó que durante el paro a nivel nacional se mantendrán las atenciones a los servicios de emergencia y a los pacientes en estado crítico.





Señaló que estas paralizaciones podrían afectar a millones de ciudadanos.

Ministro llama a demostrar ilegalidad

En tanto, el ministro Atallah les solicitó a los dirigentes del CMD acercarse a los departamentos correspondientes, sin llamado a huelga, para que demostraran dónde hubo irregularidad en las cancelaciones.

"Que demuestren cuáles casos de esos no fueron hechos adecuadamente, que los manden a las autoridades competentes, a los departamentos correspondientes", respondió el funcionario.

De acuerdo con un comunicado oficial de Salud Pública, "en los últimos años, para reforzar el sistema de salud durante la jornada nacional de vacunación, en tiempos y circunstancias especiales, se contrataron de manera provisional médicos y enfermeras. Sin embargo, en ausencia de las circunstancias referidas, y con la necesidad de regularizar situación de este personal, el Ministerio procedió a realizar un levantamiento nacional a través de sus Direcciones Provinciales de Salud (DPS) para verificar el estatus de dicho personal".