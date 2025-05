Senasa responde a quejas y promete mejoras en el acceso a medicamentos en farmacias

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) aseguró que los servicios como autorizaciones médicas y las atenciones generales se desarrollan con normalidad y que, tras la implementación de mejoras en su plataforma tecnológica, se ha registrado una disminución significativa en las inquietudes relacionadas con el acceso a los medicamentos.

"En los próximos días, se estará presentando públicamente los protocolos que fueron implementados como parte del cambio de plataforma. Estos están orientados a facilitar el acceso a los medicamentos, asegurar que cada proceso se realice con total transparencia y garantizar que se mantengan los más altos estándares de calidad y seguridad en el servicio", explicó la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) a través de un comunicado de prensa.

El documento se publicó en respuesta a las demandas de los afiliados quienes, desde las últimas tres semanas, han presentado dificultades para la compra de medicamentos en las farmacias, ya que luego de un cambio de dinámica, los mismos deben ser validados a través de un centro de llamadas (call center).

"Este avance representa un paso importante hacia la optimización de los servicios, reflejando el compromiso de Senasa con la calidad, la seguridad y la eficiencia en la atención que ofrece a sus más de siete millones de afiliados", señala el texto.

Se espera que un plazo de 10 días las quejas se hayan minimizado en su totalidad y que los servicios de compra de medicamentos funcionen sin contratiempos.

Senasa destaca que la nueva plataforma responde a la necesidad de implementar medidas de seguridad más robustas, con el fin de fortalecer el proceso de expendio de medicamentos.

"Estas acciones buscan garantizar la transparencia, autenticidad y el control en cada etapa, beneficiando directamente a los usuarios y fortaleciendo la confianza en el sistema de salud", agrega.

La institución reconoció que cualquier proceso de actualización tecnológica puede generar dudas, por lo que mantiene abiertos sus canales de comunicación para acompañar a los afiliados en todo momento.

"Escuchar a nuestros afiliados es fundamental para mejorar. Cada opinión que recibimos es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro servicio", destacó la aseguradora.

Usuarios molestos

Graciela Suriel, afiliada a Senasa, utilizó las redes sociales para desahogarse sobre la situación.

"Es una negligencia de su parte, porque si las personas tienen un seguro y lo pagan es para darle el uso que corresponde, no para pasar trabajo. Adicional de que antes de hacer cualquier mejora debieron de haber evaluado los días que les tomaría, porque no puede ser que dejen a tantas personas sin servicio por ese tiempo, no tienen coordinación y organización, lamentablemente", escribió en Instagram.

A la conversación se sumó Rosa, otra afiliada a la ARS.

"Por ineficiencia de ustedes tuve que gastar cinco mil pesos en medicamentos porque ninguna de las farmacias donde fui podía hacer la autorización. Obviamente, hay que hacer el sacrificio y pagarlo porque no nos queda de otra", comentó resignada.