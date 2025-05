El CMD dice la primera jornada del paro fue exitosa y que continuará con su plan de lucha

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, aseguró este miércoles que la primera jornada del paro convocado por 48 horas en los hospitales de la red pública fue exitosa.

"El paro ha sido acatado un 100 %, la convocatoria ha logrado su objetivo", declaró el cardiólogo pediatra.

En respuesta al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, quien invitó al Colegio Médico a depositar en los departamentos correspondientes la documentación que justifique la ilegalidad de las cancelaciones al personal de salud que motivó esta huelga, Waldo Ariel lo tildó de "abusador" y aseguró que "con todos esos alegatos, no va a echar para atrás esta lucha. Se equivocó el ministro de Salud Pública, no vamos a echar para atrás, le aseguramos que no".

Suero reconoció que "la confrontación no es necesaria si se puede dialogar, pero, como el ministro no baja de la cumbre y no ha querido dialogar con el Colegio Médico Dominicano, no nos ha quedado de otra que no sea tomar esta medida".

El doctor garantizó que la jornada de este jueves será mucho más contundente.





"La semana que viene seguirán las protestas, puede ser una marcha, puede ser otra huelga, puede ser un piquete, puede ser una huelga de hambre, otra protesta saldrá la semana que viene", advirtió.

Dice intentó acercarse

El presidente de los médicos destacó que ha intentado acercase, además del ministro de Salud, al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña y no le han dado respuesta sobre la posibilidad de sentarse a dialogar.

Asimismo, dijo que ha habido mal manejo de la situación por parte del Ministerio de Salud y que, incluso, la información recibida es que están analizando nuevos casos para cancelar.

Suero exigió la reposición de los galenos cancelados, el aumento salarial a los médicos pensionados y mejorar la inseguridad en el entorno hospitalario.

