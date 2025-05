Paro médico golpea a usuarios vulnerables: frustración y citas aplazadas hasta agosto

El paro médico de 48 horas, iniciado este miércoles por el Colegio Médico Dominicano (CMD), ha afectado a usuarios en todo el país, especialmente a quienes se desplazaron desde las diferentes provincias hacia la capital dominicana, sin saber que los servicios estarían suspendidos.

“No hay consultas, solo emergencias e internamientos”, se escuchaba con frecuencia en el Hospital Robert Reid Cabral, mientras ciudadanos provenientes de distintos puntos del país se encontraban con la inesperada realidad de un sistema paralizado.

Mariely Gerónimo viajó desde Baní con su hijo para una cita en pediatría. Al llegar, le notificaron que las consultas habían sido suspendidas por la huelga médica.

“No sabía nada de eso”, dijo con frustración.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/whatsapp-image-2025-05-14-at-12048-pm-f9ec5dfb.jpeg Pacientes que acudieron al Hospital Robert Reid Cabral se vieron afectados por el paro médico convocado por el Colegio Médico Dominicano. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Desde Villa Altagracia, Alva Marina también acudió por una evaluación, y la respuesta fue la misma.

“Si yo llego a saber que había huelga, no vengo”, comentó visiblemente molesta.

Bajo el fuerte calor, Mildre Andújar, sentada con su bebé de cinco meses, intentaba aliviarse mientras procesaba la situación. Llegó desde Azua para una consulta con anestesiología, ya que su hijo debía ser intervenido por una hernia este viernes. Sin embargo, ante el paro, la operación será aplazada.

“Me levanté a las 3:00 de la mañana para coger la guagua. Ahora tengo que volver a Azua sin respuesta”, expresó agotada.

Panorama similar

En centros como la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el Hospital Mario Tolentino, el panorama era similar: solo se estaban recibiendo casos de emergencia.

Rafaela Concepción llegó desde el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, a la maternidad, ubicada en el Distrito Nacional, por una cita relacionada con una cirugía, y también para un chequeo a su hija que padece una alergia.

Al darse cuenta de la situación, lamentó la falta de sensibilidad hacia los afectados, quienes ahora deberán reprogramar sus citas, lo cual, asegura, tomará bastante tiempo.

“Mi hija está en su último año de colegio y dejó de ir a clases para venir a una consulta. Yo también tenía una cita por una cirugía. Tampoco sabíamos nada del paro”, dijo.

Rosa Liriano fue una de las usuarias que también asistió a retirar resultados de análisis en el área de oncología, pero al llegar se encontró con que no había servicio.

“Esto es un abuso total. Yo dije: tal vez los que no son médicos están trabajando, pero ni esos. No están los de seguridad, los de facturación… y ellos no son médicos”, cuestionó con indignación.

Mientras tanto, en el Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, en Santo Domingo Norte, otra ciudadana relató que había viajado desde el municipio Boca Chica para un chequeo de su sobrina, pero no pudo ser atendida.

“Yo vengo desde Boca Chica. Hay gente que viene de todas partes. Hay una chica que viene de Padre Las Casas. Muchísimos de esta gente están esperando, haciendo sacrificios”, puntualizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/14/whatsapp-image-2025-05-14-at-12050-pm-1-803d32ab.jpeg Pacientes que acudieron al Hospital Dr. Vinicio Calventi, en el municipio Los Alcarrizos, se vieron afectados por el paro médico que se inició este miércoles 14 de mayo del 2025. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Frustración

En el Hospital Dr. Vinicio Calventi, en el municipio de Los Alcarrizos, también se vio afectada Carmen González, quien se trasladó desde la provincia San José de Ocoa para una evaluación con endocrinología. Su cita fue pospuesta hasta agosto.

“Ellos dicen que los sancionan porque no pueden trabajar, pues… bueno”, comentó con resignación.

También Olga Henríquez llegó desde temprano, pero no fue atendida.

“Yo vine por consulta, llegué a las 6:00 de la mañana aquí. La doctora siempre llega a las 12:20 y dijo que no iba a atender”, relató con frustración.

Su cita, parte de un seguimiento semestral, fue movida para agosto. “Mis citas son cada seis meses y justo tocaba hoy”, puntualizó.

Madre soltera de tres, con un hijo autista, lamentó haber perdido el día. “Pasé el día aquí, dejé al niño solo. Éramos como 20 mujeres esperando… Es injusto”, expresó.