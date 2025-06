Waldo Ariel Suero: Gobierno solo ha repuesto a "tres o cuatro médicos cancelados"

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, acusó de falta de voluntad al Gobierno para reintegrar a los médicos que fueron cancelados en meses anteriores, y aseguró que hasta el momento solo se han repuesto "tres o cuatro" galenos.

"No estamos en nada en sentido general. No hay aumento para los pensionados, los cancelados, salvo tres o cuatro que se repusieron, siguen cancelados y el tema de la seguridad de los hospitales ni se ha tocado", expresó Suero el miércoles al referirse al conflicto que mantiene enfrentados al gremio médico y al Ministerio de Salud Pública.

El cardiólogo pediatra acusó al ministro de Salud, Víctor Atallah, de insistir con las desvinculaciones al punto de haber realizados otras nuevas, a pesar de que, según afirmó, se ha demostrado que estos médicos cumplían con sus labores.

"El ministro de Salud insiste en mantener a esos médicos cancelados, en su gran mayoría. Se ha demostrado que esos cancelados cumplían. Recuerden que los acusaban de vagos y se demostró que sí estaban trabajando", enfatizó Suero.

El CMD ha denunciado en reiteradas ocasiones que más de 14 médicos fueron separados de sus funciones, en medio de un proceso de regularización de nóminas.

En lugares diferentes a su contrato

"Lo que pasa es que a la hora de hacer una auditoría, ellos estaban en otro lugar, y aquí, cuando hacen una auditoría y no ubican un médico en ese lugar, lo cancelan, en vez de investigar primero qué pasa", explicó Suero sobre la razón por la cual esos médicos no se encontraban en el lugar requerido de acuerdo al listado.

"Los mismos funcionarios los cambian de un sitio para otro, pero en la nómina quedan en otro hospital donde no están trabajando, pero están trabajando", agregó.

Waldo Ariel dijo que aunque esos médicos están trabajando para el Servicio Nacional de Salud (SNS), el nombramiento fue hecho por el Ministerio de Salud Pública.

"Ahora el ministro lo que quiere es que Mario Lama (director del SNS) asuma los gastos de esos cancelados y no es así. Independientemente de que están trabajando en el Servicio Nacional de Salud, quien está pagando es el ministro de salud, el Ministerio de Salud, por lo tanto, el Ministerio de Salud es quien tiene que seguir pagándolos porque Mario Lama me va a decir que no tiene dinero para eso", detalló.

El doctor Suero dijo que el CMD va "a seguir con esta lucha hasta lograr sensibilidad" y entiende que el diálogo debe mantenerse.

"Hay que sentarse a producir una salida", expresó al cierre de una rueda de prensa convocada para tratar la situación de los médicos pensionados, que tras una reunión de una hora y veinte minutos con el presidente Luis Abinader, no arribó a ninguna conclusión mas que un posible encuentro con la Dirección de Presupuesto.