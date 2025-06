El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró este viernes que trabajan para que se realice una modificación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), para que la sangre y sus derivados sean cubiertos para todos los afiliados al sistema.

Para ello se trabaja en una mesa interinstitucional compuesta por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y todas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), así como la academia y Sociedades Médicas relacionadas, "para crear las resoluciones necesarias, quizás las leyes necesarias para que dentro de la Ley 67-01 se proteja la sangre y se incluya la cobertura".

Asimismo, comentó que esta mesa de trabajo ya se ha reunido en tres ocasiones para trazar los pasos a seguir.

"Se está tratando de que la Sisalril, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y todos los elementos que tienen que ver con la cobertura trabajen y que la sangre y sus componentes sean incluidos dentro de la cobertura", dijo el ministro.

Con esta modificación a la ley se buscará que "la sangre no sea un elemento a comprar ni vender, sino que, cada persona que tenga su seguro, que tenga su cobertura, esté protegido ese elemento también. La sangre es un derecho, un deber, no puede ser un negocio, no puede tener un costo, no puede ser un gasto de bolsillo".

"Lo que queremos es que la sangre sea un derecho de todo el pueblo dominicano" Víctor Atallah ministro de Salud Pública “

Al cuestionarlo sobre la fecha en la que podría oficializarse esta medida, el ministro argumentó que no puede ofrecer una exacta, "porque involucra a muchos segmentos, pero entiendo que a final de año tendremos un avance serio y quizás podamos anunciar la culminación de esto".

"Yo no sabía que era tan complejo eso, pero las complejidades se van resolviendo poco a poco", agregó.

Atallah habló en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se realiza el 14 de junio de cada año.

Avances en RD

En tanto, Pedro Sing, director del Hemocentro Nacional, ofreció las estadísticas registradas sobre donación de sangre en la entidad.

Desde la apertura del Hemocentro Nacional, en noviembre de 2021, se han realizado 677 colectas de sangre, impartido 1,036 charlas educativas y alrededor de 150,000 personas han sido sensibilizadas.

Asimismo, se han organizado 148 jornadas de puertas abiertas, la base de datos registra 45,699 donantes de sangre, con 202 organizaciones colaboradoras, se han distribuido 29,767 componentes y un ahorro de gasto de bolsillo de 187,745,500 millones de pesos.

"Donar sangre no duele, lo que duele es cuando usted la necesita y no aparece", afirmó.

Se eleva tasa de donantes

El hematólogo reveló que la donación voluntaria de sangre en el país se elevó de un 1 % a 28.52 %, con una tasa de 5.6 donantes por cada 100,000 habitantes y que, por primera vez desde su funcionamiento, las cifras del Hemocentro Nacional indican que hubo una reducción del déficit de pintas de sangre, pasando de 152,000 unidades a 86,000.

De su lado, Ana María Ropero, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) resaltó que, dentro del continente, Brasil, México, Colombia y Argentina son los cuatro países con mayor tasa de donación, acumulando el 75 % de la sangre recolectada en Las Américas.

"Donar sangre no cuesta nada, pero vale mucho", expresó Ropero.

Este año el lema utilizado para motivar la donación voluntaria es: "Dona sangre, dona esperanza, juntos salvamos vida".

Reconocimientos

En la actividad, el Hemocentro Nacional y el Ministerio de Salud entregaron reconocimientos especiales a instituciones y personas que han contribuido significativamente al fortalecimiento del sistema nacional de sangre.

Entre las distinciones, se entregó una medalla a la Fundación Drepanodom, por su labor al frente del programa integral para pacientes con anemia falciforme.

Asimismo, se reconoció a organizaciones que mostraron solidaridad durante emergencias nacionales, como la Dirección General de Aduanas y la Cervecería Nacional Dominicana, por su apoyo activo en momentos críticos del país.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) recibió una placa de agradecimiento por su hospitalidad al fungir como sede del evento.

Durante la jornada también se entregó la medalla al donante del año, Fernando Arturo Pérez Popoteur, por su compromiso ejemplar como donante voluntario frecuente, con una trayectoria de donaciones constantes cada tres meses durante el último año.

El Ministerio de Deportes también fue reconocido por su apoyo a las campañas de donación.