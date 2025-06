Telemedicina: cómo avanza la salud digital en República Dominicana

Impulsada por la necesidad de ofrecer servicios más accesibles, eficientes y seguros a una población cada vez más conectada, la telemedicina ha ganado un papel relevante dentro del sistema de salud dominicano.

Esta modalidad de atención médica a distancia sostuvo un crecimiento de forma acelerada a raíz de la pandemia por COVID-19, al punto de convertirse en una herramienta fundamental para acercar la atención médica a zonas rurales, grupos poblacionales con dificultades para acudir a centros de salud, pacientes encamados o aquellos que necesitan un diagnóstico y no están dispuestos a agotar una jornada en espera de una consulta presencial en alguna clínica u hospital.

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública en el año 2023, indica que el uso de la telemedicina aumentó un 150 % durante y después de la pandemia. En ese entonces, la proyección era que, para este 2025, alrededor del 70 % de los proveedores de salud en el país hubiesen adoptado esta tecnología.

Para impulsar esta transformación, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, presentó en agosto 2024 la Estrategia Nacional de Salud Digital 2024-2028, que busca fortalecer la infraestructura tecnológica, capacitar al personal médico y garantizar la protección de datos de los pacientes, apoyándose en el uso de tecnologías de la información y herramientas digitales.

Esta estrategia, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, está alineada a la Agenda 2030 y al Plan Estratégico Nacional 2030, fue definida por Atallah como "un paso fundamental hacia la modernización y la eficiencia".

De momento, se ha enfocado en un proyecto piloto en 50 centros sanitarios de la instauración del "récord único", un expediente digital con el historial clínico del paciente, lo que promueve la interoperabilidad desde cualquier punto geográfico.

Las ARS como motor de la telemedicina

Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) han sido protagonistas fundamentales en la expansión de la telemedicina en el país.

Varias ARS han incorporado plataformas digitales que permiten a sus afiliados hacer consultas médicas virtuales, seguimiento de tratamientos y asesorías especializadas sin necesidad de desplazarse.

Estas herramientas no solo benefician a los usuarios con mayor comodidad y rapidez, sino que también contribuyen a descongestionar los centros de salud y optimizar el uso de los recursos médicos.

"Ya teníamos el servicio, pero fue fortalecido post Covid", afirmó Albania Pérez, directora de Comunicaciones de Primera ARS, al ser consultada sobre esta facilidad para los afiliados, quienes pueden ingresar tanto desde la página web, como hacer la solicitud por WhatsApp a través de Pili, la asistente virtual de la empresa en conjunción con Telemed.

En el caso de ARS Universal, este servicio disponible 24 horas al día está respaldado por médicos de IDA Healthcare y ofrece consultas virtuales de: medicina interna, cuidados críticos, geriatría, cardiología no invasiva, endocrinología, neumología, radiología, psicología y psiquiatría a una tarifa de 350 pesos al mes por cada afiliado y/o dependientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/15/2149329008-85615fd9.jpg Las videoconsultas le ofrecen al paciente la ventaja de conversar con un médico sin trasladarse. (FUENTE EXTERNA)

En julio de 2020, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) incorporó el servicio de consultas virtuales junto a Farmacard/Medinet para ofrecer servicios vía telefónica o por videoconferencias, así como la obtención de recetas electrónicas (e-recetas) en horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

A pesar de que la opción se mantiene vigente en la web de Senasa, al hacer un ejercicio, Diario Libre observó que el enlace para las videollamadas, actualmente, está deshabilitado.

Los afiliados de Mapfre ARS cuentan con "Audio Doctor", que como indica su nombre, es un servicio telefónico donde reciben acompañamiento psicológico personalizado, seguimiento a sus enfermedades o tratamientos, así como asesorías en controles prenatales y consultas ginecológicas.

En ARS Reservas, el servicio de telemedicina es exclusivo para los planes superiores.

Centros médicos privados como Cemdoe o Médico Xpress ofrecen servicios de teleconsultas solo para el área de salud mental (psiquiatría y/o psicología).

Emprendiendo con la telemedicina

Liddy Kiaty Figueroa se autodefine como "médico de profesión y emprendedora por vocación".

En el año 2012, esta doctora, médico general recién graduada y residente en La Romana, vivió una de las primeras experiencias de telemedicina en el país cuando visitó los bateyes Monte Cristi y 82 como parte de unas orientaciones que brindaba sobre atención primaria y los moradores le comentaron sobre la gran cantidad de pacientes, especialmente envejecientes y con enfermedades crónicas, que no podían desplazarse a un centro médico urbano.

"Esperábamos unos 18 pacientes que nos presentaron y terminamos atendiendo a más de 60", recuerda sobre la experiencia que fue desarrollada gracias a un amigo especialista en medicina interna, quien la ayudó a levantar los historiales clínicos de los pacientes, usando tarjetas de recarga para el internet, una laptop y la aplicación Skype que permitía la conexión con videos.

Eso sembró en ella una semilla que exploró tras conseguir una beca para la Escuela de Salud Pública de Harvard y otra para un programa de telemedicina auspiciado por Google y la NASA.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/15/liddy-kiaty-05134e6c.jpeg La doctora Liddy Kiaty Figueroa. (FUENTE EXTERNA)

"¡Qué visionarios llegamos a ser!", expresó sobre la magia de conectar comunidades rurales con especialistas cuando la pandemia por COVID-19 ni presentaba señales de asomo.

Al regresar al país, Kiaty busca un socio con el cual durante tres años desarrollaron una aplicación para videoconferencias, que incluyera medios de pago online y que mantuviera el historial médico del paciente en la nube para ser visto desde cualquier dispositivo. En esta ocasión no con fines altruistas como la experiencia en los bateyes, sino con estructura comercial.

La necesidad de una plataforma surgió cuando en una ocasión le solicitaron más de 20 certificados médicos vía WhatsApp y al no tener un espacio de trabajo formal, los pacientes no querían pagar el costo indicado por el servicio.

Luego de constituir dos compañías y tras algunos tropiezos en el área de los negocios, a inicio de 2025 y con una visión internacional para brindar servicios a la comunidad local y de la diáspora, nace Docath, una empresa de telemedicina con planes individuales y corporativos, para que pacientes y empresas pueden obtener soluciones de salud online.

Sobre la credibilidad de una consulta en línea versus al auscultamiento en un consultorio tradicional, la doctora Kiaty señaló que son muy confiables, ya que el 85 % del diagnóstico se realiza con la historia clínica del paciente y el 15 % restante con las manifestaciones que presenta.

Consultas comunes

Asimismo, destacó que el dolor de barriga, diarrea, migraña, solicitud de hemograma, coprológico, exámenes para enfermedades de transmisión sexual y pruebas PCR son el día a día en las teleconsultas, que tienen un costo de 1,200 pesos y suele tomarse unos 30 minutos para un paciente de primera vez.

"Tu récord queda en línea. Como paciente, puedes llevar tu historia clínica y tarjeta de vacunas a donde te muevas", resaltó como una de las grandes ventajas de usar este servicio.

Entre las limitantes, citó el ejemplo de poder medir la presión al paciente u otras acciones que tal vez ameriten que sea referido a un especialista de tercer nivel, dependiendo de las manifestaciones y los resultados de las analíticas.

"Los jóvenes aceptan más (las consultas virtuales). La gente desmeritaba la telemedicina, pero, con la pandemia notaron que ya no importa si el doctor me pone la mano o no, los resultados (de pruebas de laboratorio) van a dar la orientación y el tratamiento", afirmó.

"Esa ha sido la validación más bonita. Cada día la gente tiene menos tiempo y una vida más complicada, eso convierte a la telemedicina en una piedra angular. La inteligencia artificial, con sus diagnósticos certeros, complementa la parte humana y llegó para acortar distancia", concluyó.