Codonbosco denuncia fallas en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar

Residentes en los sectores 27 de Febrero, Agua Dulce, Loma del Chivo, María Auxiliadora, Villa Fontana, Mejoramiento Social, El Caliche, Villa María y otras comunidades exigieron este domingo la terminación de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar (Morgan), al tiempo que denunciaron irregularidades en su funcionamiento.

Según los comunitarios, el centro lleva varios días —desde el pasado miércoles— sin ofrecer servicios médicos, sin que haya una notificación oficial que explique la situación.

"Aquí no se opera, no se hacen estudios, no hay consultas. La gente llega por miles y nadie les informa qué está pasando", denunció Jaison Benítez, vocero de Villa María, durante una rueda de prensa convocada por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco).

Los representantes de Codonbosco expresaron que desde 2014 esperan la entrega formal del proyecto, cuya conclusión ha sido postergada en múltiples ocasiones.

Falta de especialistas y atención deficiente

Alexis Rafael Peña, director ejecutivo de Codonbosco, afirmó que muchos de los médicos que laboran en el centro no cuentan con las especialidades requeridas para tratar los casos que llegan. "Están priorizando a compañeros de partido", denunció.

Agregó que solicitaron información al Servicio Nacional de Salud sobre la formación académica de los galenos nombrados en el centro, pero como respuesta solo recibieron un "archivo de Excel vacío".

"La gente sigue recibiendo servicios muy precarios. Esta semana hicimos un recorrido y vimos a personas llegando a las 4:30 de la mañana para conseguir una cita en Oftalmología, Gastroenterología o cualquier otra especialidad. Eso no debería estar ocurriendo", expresó Peña.

Largas filas y limitaciones en los servicios

Benítez reforzó la denuncia al señalar que los adultos mayores son los más afectados. "Sólo entregan 10 tickets para estudios, lo que obliga a las personas a pasar la noche en fila para poder acceder", afirmó. Dijo contar con un video que respalda esta afirmación.

"Cada paciente que va a consulta sale con la misma receta":

Una tomografía de coherencia óptica (TOC) que cuesta 2,500 pesos

Una paquimetría por 3,500

Una sonografía ocular

Una refracción

Finalmente, Benítez resumió el drama que viven las comunidades: "La demanda es alta, las soluciones son escasas, y los conflictos en torno a la salud están dejando ciegas a nuestras comunidades. Los ojos no tienen sustitutos".

Las autoridades sanitarias y del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) aseguraron que la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar estará operando al 100 % a mediados de este 2025, cuando se entregue el edificio C, que alberga al Hospital Clínico Quirúrgico.