La IA habría reducido en un 22 % los errores diagnósticos en centros de salud que lo han usado en RD

La implementación de equipos médicos con sistemas de Inteligencia Artificial (IA) integrados ya es una realidad para algunos centros de salud privados en la República Dominicana.

El uso de estas tecnologías innovadoras ha mejorado la atención médica y la eficiencia operativa, asegura el doctor José López Larache, quien calculó que los centros médicos que los han usado han logrado reducir en hasta un 22 % los errores en sus diagnósticos, los cuales también fueron entregaron de manera más temprana y certera.

La Clínica Abreu y el Centro Médico Express, en Santo Domingo; el Homs, en Santiago y el Centro Médico Central Romana, en La Romana, son algunos ejemplos de clínicas privadas que han invertido en aparatos que brindan una mejor experiencia al paciente, ofrecen imágenes más nítidas y precisas, automatizan procesos y mejoran el rendimiento.

"Todas estas herramientas en inteligencia artificial hacen que el médico sea mucho más certero y tenga muchos menos errores", resaltó Larache, quien se desempeña como vicepresidente de Salud y director médico de Central Romana Corporation.

Remarcó la relevancia de esta tecnología para apoyar a los doctores, entre otras cosas, en la gestión de enfermedades crónicas, impulsar la telemedicina en zonas remotas y desarrollar tratamientos personalizados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/08/whatsapp-image-2025-07-08-at-32612-pm-1-ddb7694d.jpeg El doctor Víctor Matos, quien trabaja en Santo Domingo Wellness Center. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En esto coincidió el doctor Víctor Matos, quien trabaja en Santo Domingo Wellness Center, quien aseveró que la IA ya permite a los médicos que la usan predecir indicadores de riesgo en sus pacientes, pero también simplicarles tareas basadas en datos, teniendo más tiempo para sus consultas.

En general, aseguró que especialidades como la radiología, la oncología, la dermatología, la medicina funcional y de antienvejecimiento han sido algunas de las muchas áreas donde la IA ya está transformando el estudio de la medicina.

"Queremos que la inteligencia artificial sea utilizada para predecir lo que no queremos que pase", indicó.

Desafíos

Las limitaciones en la inversión e infraestructura tecnológica, la falta de talento humano capacitado en IA y la ausencia de un marco legal ético y sólido son, por el contrario, los principales retos dentro del sector salud para sacar aún más provecho de la IA a través del sector salud, de acuerdo a Larache.

"No tenemos un marco legal que nos defina lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Estamos invirtiendo, pero no sabemos hacia donde vamos y hay riesgo y desinterés en los inversionistas, que a veces no entienden que invertir en salud es invertir en capital; lo ven como un gasto", lamentó.

Tanto Larache como Matos disertaron durante su participación en el panel "inteligencia artificial y el futuro de la medicina", integrado por la directora ejecutiva del Instituto de la Familia Ed Kaplan para el Instituto Tecnológico de Illinois, Maryam Saleh.