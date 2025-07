Sociedad de Infectología llama a completar vacunas para mantener cobertura frente al sarampión

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI), a través de su Comité de Vacunas, exhortó este jueves al personal de salud y a la población en general a mantener una vigilancia activa frente a cuadros febriles con erupciones cutáneas y a reforzar la cobertura de vacunación contra el sarampión en la población susceptible.

Este llamado se realiza ante la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el aumento de casos de sarampión en la región de las Américas.

A la fecha, se han reportado más de 7,000 casos y 13 defunciones, siendo los grupos de mayor riesgo los niños de 1 a 4 años y los adolescentes de 10 a 19 años.

A través de un comunicado, la SDI recordó que la República Dominicana mantiene su estatus de país libre de sarampión.

El último caso confirmado de sarampión en el país se registró en el año 2001.





Esta certificación fue ratificada en el año 2024 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que todos los casos sospechosos reportados han sido descartados, según la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV) del Ministerio de Salud Pública.

La vacuna contra el sarampión se encuentra disponible en dos presentaciones: la triple viral (SRP: sarampión, rubéola y paperas) y la doble viral (SR: sarampión y rubéola). Esta debe ser administrada a partir de los 12 meses de edad, con una segunda dosis a los 18 meses.

Los niños mayores de 18 meses que no hayan sido vacunados deben recibir dos dosis con un intervalo de cuatro a ocho semanas entre ambas.

También los adultos

De igual forma, los adolescentes y adultos que no han sido vacunados deben completar el esquema.

Los adultos no inmunizados, ya sea porque nunca recibieron la vacuna, no padecieron la enfermedad o no recuerdan si la recibieron, pueden y deben vacunarse, sin necesidad de realizar pruebas previas. Deben considerarse algunas contraindicaciones en todos los grupos de edades.

Vacuna eficaz

La Sociedad reseña que la vacuna es segura y altamente eficaz: una dosis tiene una efectividad aproximada del 93 %, y con dos dosis se alcanza hasta un 97 % de protección.

Está disponible de forma gratuita en los centros de vacunación del Ministerio de Salud Pública, así como en centros privados, y está cubierta por las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

La entidad recuerda que, como país, para lograr una protección efectiva de la población frente al sarampión, es fundamental mantener una cobertura vacunal por encima del 95 %, lo que permite alcanzar la inmunidad colectiva y prevenir posibles brotes.