Hospital Materno Infantil del antiguo Morgan dispone de 18 nuevas camas en UCI pediátrica

Parte de las nuevas camas adicionadas al Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, ubicado dentro de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Materno Infantil Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón, ubicado dentro de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar (antiguo Morgan), dejó en funcionamiento 18 nuevas camas en su Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCI Pediátrica).

Con este servicio, se fortalece la capacidad de respuesta ante casos críticos en población infantil y consolidando su compromiso con una atención médica especializada, oportuna y de calidad.

El acto de apertura contó con la presencia del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, quien expresó que la puesta en funcionamiento de las nuevas camas UCI pediátricas es parte del compromiso continuo del SNS con el fortalecimiento del sistema hospitalario a nivel nacional.

"Seguimos invirtiendo en infraestructura, equipamiento y personal capacitado para garantizar que cada niño y niña reciba la atención que merece en el momento oportuno", dijo Lama a través de una nota de prensa.

Esta ampliación representa un aumento del 221.21 % en la disponibilidad de camas UCI pediátricas, pasando de 33 camas en agosto de 2020 a 106 camas actualmente, lo que permitirá reducir tiempos de espera y brindar mayor cobertura a pacientes críticos, especialmente en una región donde la demanda de servicios intensivos ha ido en aumento.

La UCI Pediátrica está equipada con tecnología médica de última generación, diseñada para proporcionar monitoreo continuo, soporte vital avanzado y atención especializada a niños en estado crítico, todo dentro de un entorno seguro y con altos estándares clínicos.

De su lado, el doctor Onnes Tapia Ramírez, director del Hospital Materno Infantil, destacó el impacto que tendrá esta expansión.

"Este es un paso firme hacia la modernización de nuestros servicios y el fortalecimiento del sistema de salud en la región", dijo.

Y agregó: Seguimos comprometidos con ofrecer una atención médica integral, humana y de calidad para nuestros usuarios".

Modernos equipos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/whatsapp-image-2025-08-08-at-53732-pm-032e6784.jpeg Vista de los equipos usados para cirugías laparoscópicas. (FUENTE EXTERNA)

Durante la actividad también se presentaron los nuevos avances tecnológicos del hospital en áreas quirúrgicas y de diagnóstico, incluyendo la incorporación de modernos equipos para procedimientos de laparoscopia y fluoroscopia, que permitirán intervenciones menos invasivas y diagnósticos más precisos.

"Con estas acciones fortalecemos la capacidad resolutiva del hospital y avanzamos en la modernización de los servicios pediátricos, ofreciendo un nivel de atención más integral y de calidad para todos nuestros pacientes", resaltó el doctor Tapia.

Además de los doctores Lama y Tapia, en el acto de apertura participaron: Edisson Feliz Feliz, director de la Regional de Salud Ozama; José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y otros directivos del centro, además de personal médico y representantes del sector salud.