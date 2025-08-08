El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, abogó por cambiar la cultura de donación de órganos y trasplantes en el país, reconociendo que hay que trabajar más en las campañas de educación y concienciación.

"Estamos trabajando para cambiar que la cultura del trasplante pase de ser un acto casi heroico, esporádico y difícil, a un acto sostenible, recurrente y que cuente con el apoyo de todo el país. Para lograr más trasplantes hay que concienciar y trabajar con las personas", afirmó Atallah.

De acuerdo con el funcionario, todavía se observa una tasa de rechazo de cerca de un 70 % en personas que se niegan a ceder voluntariamente sus órganos.

"Cada uno de nosotros tiene dentro de sí el potencial de extender la vida a otras personas, de salvarle la vida a otras personas", reflexionó.

Atallah se expresó durante el acto de juramentación del Comité de Trasplante del Hospital Regional José María Cabral y Báez, en Santiago, oficializado por el Consejo Nacional de Trasplante (CNT) y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort).

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Salud, en su condición de presidente del CNT.

Este paso significativo busca mejorar los resultados en trasplantes, incrementar las tasas de donación y ofrecer nuevas esperanzas a pacientes con patologías avanzadas.

El funcionario destacó que con la conformación de este comité se reafirma el compromiso con la donación y el trasplante, al tiempo que contribuye significativamente al fortalecimiento del sistema de salud en el país.

Asimismo, resaltó que los comités de trasplantes representan un paso decisivo para garantizar el derecho a la vida y brindar una segunda oportunidad a quienes esperan un trasplante de órganos.

Más donantes y candidatos a trasplante

El doctor José Juan Castillos Almonte, director del Incort, resaltó que la creación del comité representa un avance significativo para el sistema nacional de trasplantes y la comunidad hospitalaria.

En sus palabras, subrayó que este órgano será clave en la evaluación, seguimiento y notificación de pacientes candidatos a trasplante, garantizando siempre la ética y la transparencia en cada procedimiento, y promoviendo la coordinación multidisciplinaria necesaria para el éxito de estas intervenciones.

De su parte, José Luis Bautista, director del Cabral y Báez, manifestó que la juramentación del Comité de Trasplantes de este hospital no es solo un acto formal, sino una expresión concreta de su compromiso con la vida, la dignidad humana y el acceso equitativo a la salud.

"La medicina moderna nos ha dado herramientas maravillosas para prolongar la vida, pero pocas intervenciones son tan humanas, tan profundamente solidarias, como el trasplante de órganos. Cada trasplante es el resultado de un acto de generosidad inmensa, y detrás de cada procedimiento exitoso hay un equipo comprometido, responsable y ético. Yo hoy les doy la bienvenida a todos y les recuerdo que desde la dirección que encabezo daré todo el apoyo".

La estructura del comité incluirá a autoridades claves del hospital, quienes se reunirán periódicamente para evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la donación y trasplante, asegurando así el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales.

En el acto también estuvieron presentes los doctores Bernardo Hilario Reyes, director del Servicio Regional de Salud Norcentral; Manacés Peña, director médico del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez; Isis Oller, presidenta de la Sociedad Dominicana de Donación y Trasplante (Sododyt); y Víctor Tomás Méndez Gómez, director provincial de Salud de Santiago I.