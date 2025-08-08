Hospital Ney Arias Lora y la DAEH refuerzan coordinación para mejorar la atención de las emergencias

Autoridades del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora y representantes de la DAEH coordinaron acciones en conjunto. ( FUENTE EXTERNA )

La dirección del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora sostuvo este viernes una reunión con representantes de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional y agilizar las atenciones a los pacientes que llegan a la institución, especialmente durante fines de semana y días feriados.

Durante el encuentro, el doctor Julio Landrón, director del Ney Arias Lora, destacó la importancia de brindar atenciones rápidas y oportunas, así como de continuar fortaleciendo el entrenamiento del personal y optimizando los equipos destinados a los traslados de pacientes, conforme a una nota de prensa.

Landrón dijo que estas acciones son fundamentales para garantizar una respuesta rápida y eficiente en cada caso.

Asimismo, durante el encuentro se discutieron proyectos en conjunto enfocados en medir y analizar la procedencia de los pacientes trasladados por la DAEH en comparación con aquellos que llegan por sus propios medios, con el fin de establecer estrategias que mejoren la gestión de recursos y la atención oportuna.

Flujo asistencial

También se exploraron temas claves para el fortalecimiento del flujo asistencial, tales como: la coordinación del traslado de pacientes desde el interior del país para consultas, el manejo de casos sin traumas severos que no requieren atención de un hospital de tercer nivel, y la derivación de pacientes clínico-quirúrgicos al Ney Arias Lora.

En tanto, Ruddy de Gracia, encargado del departamento de enlace de la DAEH con la red de salud, explicó la importancia de coordinar los traslados, para garantizar una mayor eficienciaa en los servicios de atenciones a los usuarios.

En ese sentido, reafirmó que los casos de mayor gravedad deben ser canalizados directamente al Ney Arias Lora.

Landrón agradeció a Juan Manuel Méndez García, director de la DAEH y a Ruddy de Gracia, por visitar el centro de salud y que de manera continua se implementen mejoras en los traslados interhospitalarios.