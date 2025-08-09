Sistema 9-1-1 entrega ambulancias en Santiago Rodríguez para fortalecer latención interhospitalaria

Las ambulancias reforzarán la atención en los traslados interhospitalarios. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 realizó la entrega a la Gobernación de la provincia Santiago Rodríguez de tres nuevas ambulancias que reforzarán la atención en los traslados interhospitalarios.

El director ejecutivo del 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez, destacó que las ambulancias se encuentran "completamente equipadas y dotadas con los más altos estándares internacionales de calidad, con un valor aproximado de 30 millones de pesos, e incluyen el personal con el debido entrenamiento para sus operaciones".

El titular del 9-1-1 hizo un llamado a la conciencia ciudadana: "Exhorto a la población a ceder siempre el paso a las ambulancias y a las unidades que brindan auxilio en las emergencias. Esta simple pero poderosa acción permitirá que trabajemos todos unidos, salvando vidas".

El acto se llevó a cabo en la referida sede y estuvo encabezado por la gobernadora, Glehany Yafreysys Azcona Torres, y Rijo Gómez, de acuerdo a un comunicado.

También participaron en el acto formal el senador Casimiro Antonio Marte, la diputada Juana Ramona Castillo y el alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta, Félix Alberto Marte Bueno, quienes formaron parte de la comisión provincial que gestionó las necesidades de la demarcación ante el Poder Ejecutivo.

La gobernadora Azcona Torres agradeció la entrega y resaltó: "Hoy, más que la entrega de tres ambulancias, nosotros estamos recibiendo alegría y esperanza para nuestra provincia. Este logro fortalece el sistema de salud para nuestros municipios Villa Los Almácigos, Monción y Sabaneta. Hoy damos un paso más hacia el futuro".

El senador Antonio Marte indicó: "Las ambulancias tienen un valor significativo para la provincia y se usarán donde se necesiten. Como autoridades, nos convertiremos en fiscalizadores para vigilar que todo funcione bien".