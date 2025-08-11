Alianza entre IntraCare y CIMAT beneficiará directamente a los pacientes

IntraCare Center es un centro de salud especializado en servicios oncológicos, cuidados paliativos y quimioterapia ambulatoria. ( FUENTE EXTERNA )

Las instituciones IntraCare Center y CIMAT formalizaron una alianza estratégica que impactará de manera directa a quienes más lo necesitan. Esta alianza garantiza a los pacientes oncológicos acceso a quimioterapia de calidad, así como a todas las imágenes y estudios necesarios para brindar un servicio integral y centrado en el paciente.

La firma fue realizada con el propósito de continuar fortaleciendo la atención médica en la República Dominicana y ofrecer servicios enfocados en la calidad, la seguridad y el bienestar de los pacientes.

El doctor Mario Furcal, director médico de IntraCare Center, destacó que este acuerdo con CIMAT permitirá reducir los tiempos de atención y facilitará el acceso a tratamientos especializados de alta calidad, en beneficio de los pacientes.

Asimismo, el doctor Furcal subrayó que esta colaboración representa un paso relevante en la optimización de los servicios de salud, fortaleciendo el compromiso conjunto con la excelencia y el cuidado integral del paciente.

Por su parte, la doctora Mélida Ortiz, directora estratégica de IntraCare, expresó su satisfacción con la firma del acuerdo, resaltando que esta alianza constituye un avance significativo hacia un modelo de atención más eficiente y centrado en la persona.

La doctora Ortiz afirmó que esta colaboración con CIMAT, institución reconocida por su enfoque en la calidad asistencial, refuerza la misión compartida de ambas entidades: promover el bienestar del paciente. Agregó que el acuerdo se concreta en un momento clave para el sector salud, el cual requiere de iniciativas que garanticen servicios seguros, accesibles y con enfoque humano.

Luis Franco, gerente general de CIMAT, manifestó que esta alianza está alineada con la visión institucional de su centro, orientada a brindar atención médica digna, oportuna y centrada en el paciente.

Enfatizó la importancia del tiempo en la medicina, al señalar que un diagnóstico tardío puede comprometer la vida del paciente, y que CIMAT apuesta por intervenciones rápidas, precisas y de alta calidad.

Franco resaltó que CIMAT dispone de una robusta plataforma de diagnóstico que permitirá apoyar de manera eficaz el manejo de patologías complejas como el cáncer, área en la que IntraCare posee amplia experiencia y capacidad.

Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes Yadira Castillo, encargada administrativa de CIMAT; Johanny Corona, representante institucional de CIMAT; Renata Seravalle, directora de Proyectos de IntraCare Center; y la doctora Joselyn Sánchez, gerente de Relaciones Interinstitucionales de IntraCare Center.

Sobre IntraCare Center

IntraCare Center es un centro de salud especializado en servicios oncológicos, cuidados paliativos, quimioterapia ambulatoria y domiciliaria, así como la distribución de medicamentos citostáticos. Cuenta con un personal comprometido a mejorar la calidad de vida de los pacientes adultos y pediátricos con cáncer, mediante innovadores equipos y sistemas tecnológicos que operan con los más altos estándares de calidad y bioseguridad.

Sobre CIMAT

CIMAT es un centro especializado en diagnóstico integral por imágenes, laboratorio clínico y pruebas cardiovasculares, comprometido con una atención cercana, de calidad y basada en la confianza. Esta alianza con IntraCare Center refuerza el compromiso compartido de ambas instituciones con un sistema de salud más eficiente, humano y orientado a resultados sostenibles.