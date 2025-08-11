Realizan en la Maternidad Los Mina la primera cirugía fetal y corrección de hernia en Red Pública

Equipo de especialistas que participaron en la primera corrección de hernia diafragmática vía toracoscopia en la Maternidad de Los Mina. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, Armando Camejo, informó este lunes que en ese centro sanitario se realizó la primera cirugía fetal en un hospital de la red pública y la primera corrección de hernia diafragmática vía toracoscopia asistida, procedimientos quirúrgicos que marcan un hito en avances y modernidad en los servicios de salud.

Camejo resaltó que este logro surge como parte de las políticas de innovación y desarrollo del sector salud del presidente de la República, Luis Abinader, a través del Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO), que coordinan los doctores Mario Lama y Edisson Féliz Féliz, respectivamente, y en colaboración con el grupo Medicina Fetal Dominicana.

"Este es un esfuerzo conjunto del equipo de Medicina Fetal Dominicana con los servicios de medicina materno fetal, obstetricia, perinatología, cirugía pediátrica, cardiología pediátrica, anestesia general y pediátrica, enfermería e imágenes médicas de nuestro centro de salud", comentó.

Cirugía en dos fases

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-11-at-12700-pm-1-e88ca568.jpeg Los doctores durante la primera etapa de la cirugía fetal. (FUENTE EXTERNA)

El director explicó que la cirugía se logró en una primera etapa prenatal, coordinado por los doctores Ramiro Díaz y Virginia Pérez, al realizar un drenaje toracoamniótico, el cual consiste en extraer líquido del espacio pleural y pericárdico que, tras el nacimiento, impediría que el bebé respirara de manera adecuada.

Mientras, en una segunda etapa posnatal se aplicaron técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, vía toracoscopía asistida.

El equipo de cirujanos pediatras liderados por los doctores Rodolfo Soto Ravelo, Ramón Camejo y Leivin Ramírez, logró corregir la hernia en el diafragma de la recién nacida, a través de la cual el hígado y parte del estómago se colocaron en el tórax, en lugar del abdomen, donde normalmente debe localizarse.

Tras este proceso, el servicio de neonatología que encabeza la doctora María Dolores Alcántara consiguió estabilizar a la paciente hasta alcanzar la recuperación completa de la niña.

"Hoy, después de 15 días en nuestro centro, se da el alta médica de forma satisfactoria al binomio madre-hijo en perfectas condiciones", expresó con alegría el doctor Camejo.

Indicó que, en dicho egreso, la madre expresó su profunda gratitud con quienes consideró ángeles que Dios puso en su camino, pues anteriormente por iguales condiciones ya había perdido un hijo.