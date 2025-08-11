El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiologia del Viceministerio de Salud Colectiva, informó este lunes que en la publicación del Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 30 del año en curso, se reportó, por un error de digitación, un total de 53 casos de difteria para el año 2025, siendo 10 la cifra real de casos sospechosos y solo uno confirmado.

Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, explicó que luego de una revisión técnica en la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), se confirmó que la cifra correcta es de 10 casos sospechosos, de los cuales uno está confirmado y nueve se encuentran en proceso de confirmación diagnóstica.

Asimismo, el caso confirmado, como parte de los protocolos internacionales, ha sido remitido para validación al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), por sus siglas en inglés.

Eran casos sospechosos de malaria

La notificación errónea se originó en el boletín epidemiológico de las semanas 29 y 30, a partir de un reporte en una Dirección Provincial de Salud (DPS) durante una búsqueda activa comunitaria, en la que los casos fueron registrados como difteria cuando correspondían a casos sospechosos de malaria.

De los 53 casos inicialmente reportados, 43 correspondían en realidad a malaria y fueron debidamente analizados y descartados como casos de difteria y de malaria.

Asimismo, el fallecimiento que se había notificado como asociado a difteria fue descartado, tratándose en realidad de un absceso periamigdalino causado por pseudomonas.

El viceministro aclaró que ninguno de los casos sospechosos de difteria presenta relación epidemiológica entre sí.

"Es importante destacar que ninguno de los casos presenta una relación epidemiológica entre sí, lo que indica que no existe un brote activo vinculado a una misma fuente o una cadena de transmisión. Aclaramos, además, que, de los 43 casos erróneamente sumados, corresponden en realidad a malaria. Estos casos eran sospechosos, los cuales ya fueron analizados y descartados de que no son diftenia ni tampoco malaria", detalló Pérez.

En cuanto a los casos sospechosos, dos fueron notificados en las últimas tres semanas, y los demás al resto del año, lo que sugiere que la cifra que se mantiene dentro del rango esperado para la vigilancia y respuesta epidemiológica.

Ante esta situación, el viceministro de Salud Colectiva informó que se realizaron las correcciones correspondientes en las plataformas y en una nueva versión del boletín de la semana 30.

El caso confirmado de difteria en el presente año 2025 corresponde a un niño de 2 años de edad, de sexo masculino y de nacionalidad dominicana.





Sobre la difteria

La difteria es una enfermedad altamente transmisible, pero también prevenible mediante vacunación.

En la República Dominicana, la vacuna gratuita se administra como parte del esquema regular, en combinación con otras (DTP: difteria, tétanos y tos ferina), a los niños en edades de 2, 4 y 6 meses de edad, con refuerzos a los 18 meses, 4 años y nuevamente en la adolescencia y edad adulta, según las indicaciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Pérez detalló que la cobertura nacional de la vacuna contra la difteria en la población infantil supera el 85 % a la fecha, y que el principal objetivo es alcanzar y mantener las coberturas por encima del 95 % para garantizar la protección colectiva.

Finalmente, exhortó a los padres a revisar el esquema de vacunación de sus hijos y acercarse al centro de vacunación más cercano para mantener la cartilla actualizada.