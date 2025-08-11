×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Trasplante
Trasplante

Unos 500 pacientes están a la espera de un trasplante de un órgano en República Dominicana

El director del Incort llama a transformar la cultura de trasplantes y pide más apertura de las familias para facilitar la donación de órganos

  • Claudia Fernández - Twitter
Expandir imagen
Unos 500 pacientes están a la espera de un trasplante de un órgano en República Dominicana
En el primer semestre de 2025, en el país se han realizado 36 trasplantes renales. (FUENTE EXTERNA)

El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), José Juan Castillos Almonte,  informó este lunes que cerca de 500 pacientes se encuentran en lista de espera para recibir el trasplante de un órgano en el país.

"Es una lista amplia. Son pacientes que están esperando un órgano de un donante fallecido y las donaciones en República Dominicana siempre han sido muy pocas", afirmó Castillos.

Del mismo modo, destacó que durante el primer semestre de 2025 se han realizado: 

  • 37 trasplantes renales (12 de donantes fallecidos y 25 de donantes vivos)
  • Un trasplante hepático
  • 148 trasplantes de córneas
  • Nueve trasplantes de médula ósea.

"Con un donante se pueden hacer hasta ocho trasplantes y se pueden salvar hasta ocho vidas", agregó.

En sus 27 años de labor, el Incort ha gestionado más de 1,600 trasplantes de órganos y más de 3,400 trasplantes de tejidos, siendo los de córnea y riñón los más frecuentes, estos últimos, aseguran que son comprensibles debido a que unas 5,000 personas se someten a procesos de diálisis de manera regular.

Piden apoyo de los familiares

Expandir imagen
Infografía
El doctor José Juan Castillos en la Catedral Primada de América. (FUENTE EXTERNA)

El Incort reafirmó su compromiso de seguir trabajando para incentivar la cultura de donación y trasplante y así disminuir las altas tasas de negativas familiares que inciden en el bajo número de trasplantes en la República Dominicana.

Desde 2008, el Incort ha impulsado políticas y leyes que garantizan la equidad, transparencia y seguridad en todo el proceso, reguladas por la Ley 329-98.

Castillos se pronunció al finalizar la misa conmemorativa en ocasión de su 27 aniversario de la institución, realizada en la Catedral Primada de América, en la Zona Colonial, Distrito Nacional.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista, graduada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) con honor Summa Cum Laude. Posee un máster en Comunicología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Amante de los viajes, la moda y la música en vivo.