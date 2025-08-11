Unos 500 pacientes están a la espera de un trasplante de un órgano en República Dominicana

En el primer semestre de 2025, en el país se han realizado 36 trasplantes renales. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), José Juan Castillos Almonte, informó este lunes que cerca de 500 pacientes se encuentran en lista de espera para recibir el trasplante de un órgano en el país.

"Es una lista amplia. Son pacientes que están esperando un órgano de un donante fallecido y las donaciones en República Dominicana siempre han sido muy pocas", afirmó Castillos.

Del mismo modo, destacó que durante el primer semestre de 2025 se han realizado:

37 trasplantes renales ( 12 de donantes fallecidos y 25 de donantes vivos)

( y 25 de donantes vivos) Un trasplante hepático

hepático 148 trasplantes de córneas

Nueve trasplantes de médula ósea.

"Con un donante se pueden hacer hasta ocho trasplantes y se pueden salvar hasta ocho vidas", agregó.

En sus 27 años de labor, el Incort ha gestionado más de 1,600 trasplantes de órganos y más de 3,400 trasplantes de tejidos, siendo los de córnea y riñón los más frecuentes, estos últimos, aseguran que son comprensibles debido a que unas 5,000 personas se someten a procesos de diálisis de manera regular.

Piden apoyo de los familiares

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/whatsapp-image-2025-08-11-at-42111-pm-26351303.jpeg El doctor José Juan Castillos en la Catedral Primada de América. (FUENTE EXTERNA)

El Incort reafirmó su compromiso de seguir trabajando para incentivar la cultura de donación y trasplante y así disminuir las altas tasas de negativas familiares que inciden en el bajo número de trasplantes en la República Dominicana.

Desde 2008, el Incort ha impulsado políticas y leyes que garantizan la equidad, transparencia y seguridad en todo el proceso, reguladas por la Ley 329-98.

Castillos se pronunció al finalizar la misa conmemorativa en ocasión de su 27 aniversario de la institución, realizada en la Catedral Primada de América, en la Zona Colonial, Distrito Nacional.