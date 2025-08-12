Salud Pública: no hay evidencia hasta el momento de bacteria carnívora en muerte de mujer

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población a mantener la calma y a no esparcir rumores de fuentes no confiables. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este martes que, en relación con las informaciones que circulan sobre el fallecimiento de una paciente, presuntamente a causa de una "bacteria carnívora", no existe hasta el momento evidencia que confirme esta causa.

Salud Pública dijo que la mañana de este martes se registró el fallecimiento de una paciente femenina de 61 años en un centro de salud privado, a donde ingresó luego de ser referida desde otro establecimiento por presentar un cuadro de deshidratación aguda secundaria a una gastroenteritis.

De acuerdo con el informe médico inicial, se trató de un cuadro infeccioso abdominal de origen desconocido.

Solicita autopsia

El Ministerio indicó que solicitó la realización de la autopsia y se encuentra a la espera de la autorización de los familiares, la cual permitirá esclarecer con precisión las causas del deceso.

"Hasta el momento, ni el equipo médico tratante ni el equipo técnico del Ministerio de Salud han determinado que se trate de la bacteria mencionada en los rumores", aclaró la institución a través de un comunicado.

Según la información preliminar, la señora había acudido junto a otras personas a varios establecimientos de comida y posteriormente presentó síntomas de vómito y diarrea.

La institución explicó que dos personas de ese grupo manifestaron un cuadro de gastroenteritis; sin embargo, no acudieron a ningún centro médico, fueron tratados de manera ambulatoria y presentaron mejoría.

Levantamiento de muestras

El Viceministerio de Gestión de Riesgos, junto a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), con la participación de las áreas de Salud Ambiental, Epidemiología, Calidad y la Dirección Provincial de Salud correspondiente, realizaron un levantamiento en los establecimientos visitados por la paciente.

"Se tomaron muestras de superficies y alimentos, las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano de la Digemaps para su análisis", precisa el texto.

Durante el levantamiento, se entrevistó a los responsables de los establecimientos para conocer el proceso de preparación de los alimentos y validar el cumplimiento de los estándares de calidad, asimismo, se verificaron las condiciones de higiene del lugar.

Resultados serán dados a conocer más adelante

El Ministerio de Salud indicó, que se han aplicado todos los protocolos correspondientes y que se trabaja de manera coordinada para identificar la causa del cuadro. Aseguró que los resultados de las pruebas serán informados tan pronto estén disponibles.

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población a mantener la calma y a no esparcir rumores de fuentes no confiables, se recomienda seguir las informaciones oficiales emitidas por esta institución.