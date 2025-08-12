Salud Pública investiga la muerte de una persona que habría contraído la "bacteria come carne"

El Ministerio de Salud Pública ofrecerá los detalles sobre el caso de la posible infección por la "bacteria come carne" en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública informó este martes que investiga las causas de fallecimiento de una persona que habría adquirido una bacteria a través de la ingesta de alimentos.

Hasta el momento, la hipótesis que se maneja es que esta persona habría contraído la bacteria al consumir un corte de carne en un restaurante de Santo Domingo.

De parte de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Salud indicaron que están trabajando en la recopilación de datos para ofrecer un reporte oficial del caso a la mayor brevedad posible.

Aunque hasta el momento no se ha precisado la causa del deceso, se cree que pudo ser ocasionado por una bacteria carnívora (flesh-eating bacteria, como se conoce en inglés), la cual produce fascitis necrosante, una infección grave que puede destruir rápidamente la piel, la grasa y el tejido que recubre los órganos.

Esta infección requiere tratamiento inmediato, primordialmente de antibióticos, y puede también necesitar cirugía para extirpar el tejido dañado.





Casos en Estados Unidos

En el día de ayer, Basil Kennedy, un hombre de 77 años falleció en Nueva Orleans luego de que contrajo la "bacteria come carne" al cortarse una pierna al subirse a un bote.

En tanto, en Florida, las autoridades locales reportan 16 infecciones por "bacteria come carne" y cinco muertes asociadas a la causa.

La más reciente fue la de Alan Kidd, un hombre de 78 años, quien se encontraba vacacionando con su familia en el estado sureño.