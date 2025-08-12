×
    Waldo Ariel Suero insiste hay hospitales recién inaugurados y médicos jóvenes desempleados
    El presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero.

    El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero, reconoció que el Gobierno han inaugurado una serie de hospitales que han contribuido a resolver problemas sanitarios a la población.

    Asimismo, afirmó que, estos centros médicos están preparados para ofrecer servicios a la población, aunque algunos presenten mínimos detalles por concluir, algo que considera normal en obras recién inauguradas. 

    "Insisto, en sentido general, estos hospitales inaugurados por el presidente Luis Abinader están preparados para darle servicios a la población Dominicana," expresó Suero mediante un comunicado. 

    No obstante, el presidente del CMD manifestó su preocupación por el alto número de médicos jóvenes desempleados, tanto generales como especialistas, situación que, según dijo, requiere una solución: "situación está que le genera mucha precaución al CMD, por lo que entendemos que el gobierno debe buscarle una salida en favor de éstos colegas", señaló. 

    Médicos Pensionados 

    Asimismo, advirtió que otro tema que "preocupa al extremo" al CMD son las condiciones salariales de los médicos pensionados y los salarios que devengan. Señaló que llevan más de un año y ocho meses sosteniendo reuniones con funcionarios del sector salud, incluyendo al presidente Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña, sin lograr un aumento salarial para los galenos. 

    • Suero reiteró el llamado al mandatario para que disponga una mejora en los ingresos de los médicos pensionados
