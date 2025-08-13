Atención dominicanos: comer arroz blanco podría elevar el riesgo de diabetes tipo 2, según estudio

El arroz blanco es parte del menú diario en muchas mesas. ( FREEPIK )

Durante décadas, las papas y el arroz blanco han sido parte del menú diario en muchas mesas. Sin embargo, un nuevo estudio advierte que su consumo, especialmente el de papas fritas, podría aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

La investigación, publicada el 6 de agosto de 2025 en la revista científica The British Medical Journal (BMJ), es una de las más grandes y detalladas sobre este tema.

El trabajo fue liderado por un equipo de expertos entre los que se encuentran Seyed Mohammad Mousavi, Xiao Gu, Fumiaki Imamura, Hala B. AlEssa, Orrin Devinsky, Qi Sun, Frank B. Hu, JoAnn E. Manson, Eric B. Rimm, Nita G. Forouhi y Walter C. Willett, pertenecientes a la Universidad de Harvard y la de Cambridge.

Lo que encontraron los investigadores

El estudio siguió a 205,107 profesionales de la salud en Estados Unidos que no tenían diabetes, cáncer o enfermedades cardíacas al inicio. Durante casi cuatro décadas, cada pocos años respondían cuestionarios sobre su alimentación y estilo de vida.

En ese tiempo, más de 22,000 participantes fueron diagnosticados con diabetes tipo 2. Al revisar sus hábitos alimenticios, los investigadores encontraron un patrón claro:

Quienes comían tres porciones adicionales de papas fritas a la semana tenían un 20 % más de riesgo de desarrollar la enfermedad

En el caso de las papas en general (incluyendo fritas y no fritas), el aumento del riesgo era del 5 %

Las papas hervidas, al horno o en puré no mostraron un aumento significativo del riesgo cuando se comían con moderación

El papel del arroz blanco

La investigación también analizó qué ocurre cuando las papas son reemplazadas por otros carbohidratos. Los resultados fueron llamativos: sustituirlas por granos integrales como avena, pan o pasta integral reducía el riesgo de diabetes. Pero cambiarlas por arroz blanco lo aumentaba.

Esto se debe, en parte, a que tanto las papas como el arroz blanco tienen un índice glucémico alto, lo que significa que elevan rápidamente el nivel de azúcar en la sangre.

En cambio, los granos integrales liberan la energía más lentamente, evitando picos de glucosa e insulina que a largo plazo pueden dañar el metabolismo.

¿Por qué las papas fritas son peores?

Las papas fritas no solo contienen almidón, sino que además absorben aceite al freírse y, muchas veces, se cocinan a temperaturas que generan compuestos dañinos. Estos cambios aumentan su densidad calórica y pueden provocar inflamación y resistencia a la insulina, dos factores clave en la aparición de la diabetes tipo 2.

Además, las papas fritas suelen ir acompañadas de hamburguesas, refrescos azucarados y otros alimentos que no ayudan a mantener un equilibrio saludable.

Lo que significa para tu plato diario

El mensaje del estudio no es eliminar las papas para siempre, sino prestar atención a la frecuencia y forma de preparación. Si te gustan, la opción más segura es hervirlas, asarlas o hacerlas al vapor, y no comerlas a diario.

Los investigadores recomiendan:

Sustituir parte de las papas por granos integrales como arroz integral, quinoa o pasta de trigo entero

Acompañar las comidas con verduras frescas o al vapor

Limitar los fritos a ocasiones especiales

Un hábito que se construye con el tiempo

El estudio mostró que el efecto de comer muchas papas fritas o arroz blanco no aparece de inmediato: el mayor riesgo se vio en personas que mantuvieron ese hábito durante más de diez años.

Esto significa que los cambios en la dieta, aunque sean pequeños, pueden marcar una diferencia importante en la salud a largo plazo.

En resumen, si quieres cuidar tu salud y reducir el riesgo de diabetes tipo 2, vale la pena revisar cuántas papas fritas y cuánto arroz blanco hay en tu dieta semanal.

Las papas no son "enemigas" por sí solas, pero la forma en que las cocinas y con qué las reemplazas puede cambiar mucho la historia de tu salud.