Promese/CAL inicia proceso de licitaciones para compra de medicamentos hasta abril de 2026

Adolfo Pérez, director de Promese/CAL, valoró que las licitaciones se trabajen con suficiente anterioridad. ( FUENTE EXTERNA )

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) inició este miércoles 13 de agosto la recepción de ofertas para una licitación pública nacional destinada a la adquisición de medicamentos e insumos, para fortalecer el proceso de atención a la demanda de la Red de Farmacias del Pueblo y de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) durante el período noviembre 2025- abril 2026.

El proceso, identificado con la referencia Promesecal-CCC-LPN-2025-0008, comprende 425 renglones de medicamentos e insumos y cuenta con un monto estimado de 1,155,623,041.60 millones de pesos.

Las propuestas técnicas y económicas se recibirán también este jueves 14 de agosto, en horario de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el salón de conferencias de la sede central de Promese/CAL.

Trabajan con anticipación

El director general de la institución, Adolfo Pérez, señaló que realizar estas licitaciones con suficiente anticipación permite garantizar que tanto los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) como las Farmacias del Pueblo estén abastecidos de forma oportuna, sin que se interrumpa el acceso de la población a los medicamentos e insumos que necesita.

Resaltó, además, que la licitación se desarrolla conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, con la supervisión de notarios públicos, peritos técnicos, el Oficial de Cumplimiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Comité de Compras y Contrataciones de Promese/CAL, garantizando la transparencia del proceso y una evaluación técnica y económica objetiva y justa.

Los interesados pueden descargar el pliego de condiciones en www.promesecal.gob.do o en www.comprasdominicana.gob.do