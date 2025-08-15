Directora del Hospital Robert Reid presenta las memorias de la gestión 2023-2025

Mabel Jones, directora del Hospital Robert Reid Cabral, presentó las memorias del período 2023-2025. ( FUENTE EXTERNA )

La doctora Mabel Jones conmemoró los dos años de su gestión al frente del Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral presentando las memorias de gestión 2023-205 en el marco de la Segunda Jornada Científica que desarrolló este centro sanitario los días 14 y 15 de agosto.

Jones explicó que, desde que asumió la dirección en 2023, su visión fue colocar al paciente en el centro, optimizar recursos y garantizar un servicio con estándares de calidad internacional.

Entre los principales logros en este período destacó:

Modernización tecnológica: instalación del sistema integrado de facturación, digitalización del laboratorio clínico, adquisición de nuevos servidores y reorganización del cableado para optimizar conectividad y seguridad de datos.

Remodelación de áreas críticas: remozamiento y equipamiento de ocho quirófanos, renovación total de la cocina, modernización de salas de Oncopediatría y mejoras en el servicio de Odontología.

Gestión eficiente de recursos: optimización de inventarios mediante el software Salmi, compras 100 % a través del portal de Compras y Contrataciones y planificación estratégica de adquisiciones.

En reconocimiento a estos avances, el hospital fue galardonado con el segundo lugar en "Mejor Desempeño Hospitalario Regional" por el Servicio Regional de Salud Ozama.

"Cada niño que sale de nuestras puertas con una sonrisa es una victoria para todos. Esta transformación es fruto de un equipo comprometido y del respaldo institucional que nos impulsa a seguir creciendo", afirmó la doctora a través de una nota de prensa.

Segunda Jornada Científica

La presentación de estas memorias se realizó en el marco de la Segunda Jornada Científica, bajo el lema Prevención y Promoción: claves para el niño sano, celebrada con motivo del 68 aniversario del hospital de referencia nacional, donde la directora aseguró que el compromiso del centro de salud es continuar fortaleciendo la atención pediátrica integral y humanizada para la niñez dominicana.