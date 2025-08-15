Ministerio de Salud fortalece las políticas públicas para erradicar el cáncer cervicouterino

El ministro de Salud, Víctor Atallah, habló sobre la importancia de erradicar el cáncer cervicouterino con políticas eficaces. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de fortalecer las estrategias interinstitucionales para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino en la República Dominicana, el Ministerio de Salud realizó un foro orientado a impulsar iniciativas enmarcadas en las metas de la Agenda 2030.

El foro tuvo como metas específicas alinear al país con las estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 2030, reducir la mortalidad por esta enfermedad, presentar la nueva Guía de Práctica Clínica para el tamizaje, detección y tratamiento de lesiones precancerosas.

También fortalecer la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y promover un enfoque multisectorial para su abordaje.

En el marco del foro, el ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que el cáncer cervicouterino sigue siendo una amenaza silenciosa que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Planteó que su erradicación requiere una acción coordinada y sostenida, por lo que se está trabajando con todos los sectores y organismos internacionales para lograr acelerar su eliminación.

Atallah, señaló que, en consonancia con la estrategia global de la OMS, el país trabaja para cumplir con las metas fijadas para el 2030 de vacunar al 90 % de las niñas contra el VPH, tamizar al 70 % de las mujeres con pruebas de alta precisión para VPH y tratar al 90% de las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer detectado.

El titular de Salud aseguró que en el país solo hay un propósito: garantizar el acceso a los métodos de diagnósticos y tratamientos necesarios para todas las mujeres, en especial a las de riesgos y situación de vulnerabilidad o privadas de libertad, sin importar su condición socioeconómica ni su lugar de residencia.

Subrayó que la implementación de la prueba de VPH como método primario de tamizaje está respaldada por evidencia científica y recomendaciones de la OMS, al permitir una detección más precisa, optimizar recursos y reducir la carga de la enfermedad.

"Este esfuerzo no es solo técnico, es profundamente humano. Cada decisión puede significar una vida salvada, una familia protegida, una comunidad fortalecida", afirmó el ministro.

Retiró que República Dominicana está decidida a liderar acciones concretas y sostenibles para lograr un país libre de cáncer cervicouterino.

Salud femenina

De su lado, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, expresó que este espacio constituye "una expresión concreta del compromiso nacional para proteger la vida y la salud de las mujeres", siguiendo la hoja de ruta marcada por la OMS para eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública.

"Confiamos en que el trabajo que hoy realizamos se traducirá en esperanza, en vidas salvadas y en un país más justo, humanizado y saludable para todas", expresó el viceministro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/whatsapp-image-2025-08-15-at-112251-am-2d2706b8.jpeg Presentación de la Guía de Tamizaje para cáncer de cuello uterino. (FUENTE EXTERNA)

La representante de la OMS/OPS en el país, Alba María Ropero, felicitó al país por constituirse en un referente regional en el abordaje integral del cáncer cervicouterino.

Resaltó, además, los importantes avances alcanzados por el país, entre los que citó la introducción temprana de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la puesta en marcha del Plan Nacional para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino y el lanzamiento de la Guía Práctica Clínica de Tamizaje, entre otras acciones estratégicas.

Vacunación de VPH

Durante la jornada, la doctora Lucía Vargas, directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), presentó los avances alcanzados en el país en materia de vacunación.

Destacó que, en el año 2025, se incluyó la vacuna contra el (VPH) para niños de entre 9 y 14 años, alcanzando un total de 151,392 dosis administradas.

La jornada técnica se realizó a través del viceministerio de Salud Colectiva, el Programa Materno Infantil y su Componente de Prevención de Cáncer Cervical Uterino y Mama, junto al Departamento de Enfermedades No Transmisibles, representantes de instituciones públicas, privadas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El acto concluyó con la entrega oficial de la Guía de Práctica Clínica al Servicio Nacional de Salud (SNS), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah y Miguel Ceara Hatton, superintendente de Salud y Riesgo Laboral.

Asimismo, representantes del SNS, Sisalril, CNSS y Senasa discutieron los desafíos, mecanismos de financiamiento, cobertura y acceso a la prueba de VPH como método primario de tamizaje, priorizando a la población vulnerable.