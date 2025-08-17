Cemdoe e Integra anuncian foro internacional sobre calidad y seguridad en salud

El Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe) y la firma gestora de activos en salud Integra anunciaron la segunda edición del Foro de Calidad y Seguridad Internacional en Salud, que se realizará bajo el lema "Revolución en Salud: Bases para la transformación del sector".

El encuentro reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales que analizarán los retos que enfrenta el sector salud y propondrán soluciones concretas centradas en el bienestar del paciente.

"Transformar la salud es una necesidad urgente que no se logra con soluciones aisladas, sino con una visión compartida que integre calidad, innovación y compromiso institucional, todo esto alrededor de lo más importante: el paciente. Esa es la conversación que promovemos desde este foro", expresó Gastón Gabin, director general de Cemdoe y CEO de INTEGRA.

Entre las instituciones participantes figuran el Hospital Israelita Albert Einstein (Brasil), la Fundación Santa Fe de Bogotá (Colombia) y la Clínica Alemana de Santiago (Chile), todas acreditadas por la Joint Commission International (JCI) y reconocidas por su excelencia clínica, innovación tecnológica y compromiso con la seguridad del paciente.

Temas a tratar

El foro abordará temas como la cultura del cuidado, la formación continua del talento humano, la transformación digital con apoyo en inteligencia artificial y análisis de datos, así como la adopción de tecnologías emergentes y procesos innovadores que fortalezcan la seguridad y calidad en la atención médica.

Además, explican los organizadores en una nota de prensa, se promoverá una cultura de innovación permanente, orientada a superar los estándares tradicionales mediante la revisión crítica de procesos.

Finalmente, se resaltará la importancia de la excelencia en el manejo de condiciones críticas, mediante la estandarización e innovación en procesos clínicos que aseguren una atención oportuna y segura.

De acuerdo con los organizadores, el foro busca consolidarse como una plataforma de diálogo y colaboración para elevar los estándares de atención y reforzar la seguridad del paciente en la República Dominicana.