Salud Pública abre 100 plazas de residencias médicas para dos especialidades

Fotografía de archivo del Ministerio de Salud Pública. ( FUENTE EXTERNA )

A través de la División de Residencias Médicas, el Ministerio de Salud Pública abrió la convocatoria para el concurso de 100 plazas, destinadas a las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, así como de Emergenciología y Desastres.

De acuerdo con un comunicado, el Consejo Nacional de Residencias Médicas (CNRM) informó que la distribución será la siguiente:

50 plazas para Medicina Familiar y Comunitaria

50 plazas para la especialidad de Emergenciología y Desastres

Tiempo para aplicar

Los interesados deberán depositar sus documentos desde este miércoles 20 hasta el viernes 22 de agosto, a las 12:00 de la medianoche, a través de la plataforma electrónica https://psrm.msp.gob.do/.

La adjudicación de las plazas se realizará conforme a las calificaciones obtenidas en el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (Enurm) , asignándose en orden descendente, de mayor a menor puntuación.