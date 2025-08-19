Salud Pública abre 100 plazas de residencias médicas para dos especialidades
Los interesados deberán depositar sus documentos del miércoles 20 hasta el viernes 22 de agosto a través de una plataforma digital
A través de la División de Residencias Médicas, el Ministerio de Salud Pública abrió la convocatoria para el concurso de 100 plazas, destinadas a las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, así como de Emergenciología y Desastres.
De acuerdo con un comunicado, el Consejo Nacional de Residencias Médicas (CNRM) informó que la distribución será la siguiente:
- 50 plazas para Medicina Familiar y Comunitaria
- 50 plazas para la especialidad de Emergenciología y Desastres
Tiempo para aplicar
Los interesados deberán depositar sus documentos desde este miércoles 20 hasta el viernes 22 de agosto, a las 12:00 de la medianoche, a través de la plataforma electrónica https://psrm.msp.gob.do/.
La adjudicación de las plazas se realizará conforme a las calificaciones obtenidas en el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (Enurm), asignándose en orden descendente, de mayor a menor puntuación.