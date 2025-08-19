Sisalril sanciona a la clínica Abel González por negar atención a víctimas del colapso del Jet Set

Fachada de la sede Sisalril, institución que impuso una sanción a la clínica Abel González por negar atención a dos personas el día del colapso del Jet Set. ( FUENTE EXTERNA )

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) impuso una sanción de RD$2,189,154 al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, S.A.S., por negar atención médica de emergencia a dos afiliados del régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, el 8 de abril de 2025.

La sanción fue emitida mediante la Resolución DJ-GIS Núm. 0012-2025, tras comprobarse que el centro médico no brindó atención de emergencia a los ciudadanos Franklin Alberto Rodríguez Garabitos y Luis Thomas Graveley Hernández, ambos afiliados a la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) SeNaSa.

La falta de atención derivó en el traslado de ambos pacientes a otro centro de salud (Hospiten Santo Domingo) donde le fueron realizados los procedimientos diagnósticos pertinentes y se les garantizó la atención de salud correspondiente.

Además de la multa, la resolución otorga a la clínica un plazo de 10 días hábiles para:

Pagar el monto establecido ante la Tesorería de la Seguridad Social .

. Remitir un plan de acción con medidas correctivas.

con medidas correctivas. El personal administrativo y clínico deberá participar del proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas en lo referente a las regulaciones vinculadas al Seguro Familiar de Salud y otras regulaciones (con evidencia de solicitud a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales).

Violaciones

Sisalril concluyó que el centro violó múltiples disposiciones legales, entre ellas los artículos 3, 129, 162, 180 y 181 de la Ley 87-01, la Resolución Administrativa Núm. 00165-2009, así como varios numerales del artículo 6 de la Normativa de Infracciones y Sanciones al Seguro Familiar de Salud.

Durante una inspección realizada el 23 de abril de 2025 por un equipo técnico adscrito a la Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Contributivos y Planes (Darcp), se verificó que:

No se documentó debidamente la visita de los afiliados al área de emergencia del centro médico en fecha 8 de abril de 2025.

El protocolo de notificación oportuna a la ARS SeNaSa para la autorización de cobertura no fue agotado.

para la autorización de cobertura no fue agotado. Ambos pacientes debieron trasladarse por sus propios medios a otro centro de salud.

Origen de la denuncia

La investigación se inició tras denuncias formales presentadas el 22 de abril de 2025 por los afectados ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).

En el caso de Franklin Rodríguez, exsenador de San Cristóbal, la denuncia fue acompañada por declaraciones públicas sobre su experiencia tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, hecho que dejó 235 fallecidos y más de 180 heridos.

Sisalril recordó que, en ese contexto, había instruido a las ARS y centros de salud a garantizar atención sin restricciones, incluso en centros fuera de su red contratada, y reiteró que ninguna institución de salud pública o privada puede negar asistencia en situaciones de emergencia ni condicionar el servicio al pago previo, como lo establece la Ley General de Salud (42-01).

Diario Libre intentó obtener una reacción de los representantes legales del Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, identificados como Mario Aguilera y Eduardo Núñez . Sin embargo, no fue posible establecer comunicación, ya que según informó la secretaria, ambos se encontraban realizando labores fuera de la oficina.

Indicó que haría llegar la solicitud de contacto a los abogados tan pronto regresaran.