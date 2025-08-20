Hospital Jaime Mota afirma servicios funcionan con normalidad

La Dirección del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota afirmó este miércoles que todos sus servicios médicos se mantienen funcionando con normalidad, garantizando a la población atenciones oportunas y seguras.

El centro de salud, principal referente hospitalario de la región Enriquillo, actualmente desarrolla un programa de mantenimiento y adecuación de áreas internas, orientado a mejorar las condiciones de la infraestructura y brindar a los usuarios espacios más dignos.

Los datos de la La directora del centro, María Batista, fueron ofrecidos a raíz de un trabajo periodístico publicado por Diario Libre que reseña las condiciones de abandono y falta de higiene en que los pacientes reciben tratamiento en el centro médico.

La directora informó que estas labores forman parte de un plan integral que incluye reforzar la calidad asistencial, fortalecer la seguridad hospitalaria y ampliar la cobertura de especialidades médicas.

"Nuestro compromiso es garantizar un servicio humanizado y accesible, priorizando el bienestar de cada paciente que llega a nuestras puertas", aseguró Batista.

La directora del Jaime Mota reiteró que dispone de equipos médicos, insumos y personal especializado, lo que permite responder de manera efectiva a la alta demanda de atenciones que recibe como hospital de referencia en el Sur del país.

En los últimos meses, el centro ha reforzado áreas críticas como Emergencia, Cuidados Intensivos, cirugía y maternidad, y se trabaja de forma progresiva en mejorar los espacios de internamiento y consultas externas. Estas acciones buscan elevar la calidad de la atención y asegurar una estancia más adecuada para los usuarios y sus familiares.

La doctora destacó que el proceso de adecuación se realiza sin afectar el desarrollo normal de los servicios, al tiempo que reiteró que continuará gestionando recursos y ejecutando acciones que fortalezcan su rol como hospital universitario y regional.

Te puede interesar Jefe de cardiología del Gautier denuncia hospital opera en condiciones inhumanas

"El Hospital Jaime Mota es patrimonio de la salud de toda la región Sur, y nuestro compromiso es seguir avanzando en el mejoramiento de sus condiciones, con la mirada puesta en ofrecer atenciones seguras, oportunas y de calidad", precisó.

Con estas medidas, el centro reafirma su papel como principal soporte asistencial del Sur, donde se concentran los casos de mayor complejidad, y ratifica su misión de trabajar cada día en favor de la salud y el bienestar de miles de familias que dependen de sus servicios.