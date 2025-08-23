El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Edward Guzmán, aseguró este sábado que la aseguradora estatal no contempla recortes en su cartera de afiliados, pese a los desafíos financieros que enfrenta el sistema de salud.

"La población no debe preocuparse. No hay forma de que se toque la cartera de afiliados. Al contrario, queremos seguir incluyendo a más dominicanos", afirmó Guzmán al ser consultado sobre la sostenibilidad del servicio.

El funcionario sostuvo que SeNaSa mantiene su compromiso con los más de 7.6 millones de afiliados, distribuidos entre los regímenes contributivo, subsidiado y planes de pensionados. Además, destacó que la entidad continuará garantizando el acceso a todos los servicios de salud a los que tienen derecho los afiliados.

Guzmán indicó que ha sostenido reuniones con el Colegio Médico Dominicano (CMD) y representantes de las farmacias y asociaciones médicas especializadas, a fin de mantener la calidad en los servicios y mejorar aspectos como la reducción de los tiempos de espera en la aprobación de medicamentos.

En ese sentido, señaló que se está trabajando directamente con las farmacias para optimizar los procesos y evitar retrasos, especialmente en medicamentos de alto costo.

Al explicar cómo se sostiene una cartera tan amplia, Guzmán indicó que SeNaSa cuenta con dos fuentes principales de financiamiento: aportes del Gobierno central y las cotizaciones de los trabajadores a través de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

"El flujo de los recursos llega a tiempo. El Gobierno cumple con su parte, así como también la TSS, y eso nos permite mantener los servicios con normalidad", sostuvo.

El funcionario recordó que el derecho a la salud y a la seguridad social está protegido por la Constitución, y reiteró que la misión de SeNaSa es seguir fortaleciendo la cobertura sin importar el estatus socioeconómico de la población.

Rol clave en el sistema público

Guzmán subrayó que SeNaSa es la única ARS que afilia a los pensionados de entidades como el Inabima y el Ministerio de Educación. "Nuestra cartera no solo es robusta, sino también estratégica para la garantía del derecho universal a la salud", afirmó.

Además, destacó que la institución ha sido objeto de auditorías por parte de la Contraloría General de la República, la Sisalril y la Cámara de Cuentas, y que mantiene certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 37001 e ISO 37301, que avalan su sistema de calidad, ética y prevención de corrupción.