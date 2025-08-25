Sociólogo alerta de aumento de niños asesinados por sus padres en RD y pide autoridades castigos

En la imagen la casa donde residía la mujer que le ocasionó la muerte a sus tres hijos por envenenamiento y luego se suicidó en el sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

A propósito del reciente suceso en que una mujer le ocasionó la muerte a sus tres hijos por envenenamiento y luego se suicidó en el sector Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, el reconocido sociólogo Celedonio Jiménez alertó sobre un aumento en los casos de niños que mueren a manos de sus propios padres en República Dominicana, por lo que pidió a las autoridades castigar ejemplarmente la violencia intrafamiliar.

"A mi juicio hay un incremento real de tales hechos. No se trata de una simple evidenciación mayor a partir de la incidencia y uso de los medios y redes sociales.", expresó este lunes el académico, doctor en sociología.

El sociólogo explicó que este tipo de violencia es reflejo del de la sociedad en que se vive en la actualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/25/celedonio-jimenez-624ecea6.jpg El sociólogo Celedonio Jiménez. (FUENTE EXTERNA)

"Hay un crecimiento de una crisis institucional, ética y moral. La familia, como esencial institución social, se resquebraja cada vez más", afirmó.

Este resquebrajamiento, según el sociólogo, implica el incremento de la indolencia e irresponsabilidad de padres y tutores (principalmente del padre-hombre).

Irritabilidad en hogares

Además, Jiménez alertó sobre el aumento de la irritabilidad en los hogares dominicanos, provocada por factores sociales y económicos.

"En que hay una irritabilidad extrema propiciada por una diversidad de problemas tales como, encarecimientos de productos, apagones eléctricos, escasez de agua, falta de empleo, tránsito, etc.(muchas veces esa irritabilidad la pagan los chicos o la pareja)", advirtió.

De acuerdo al experto, "estas situaciones sociales y familiares dan lugar a la aparición o desarrollo de una crueldad e insensibilidad extrema en la relación padre-hijos, como lo expresa el caso aludido (del Ensanche Isabelita), así como muchos otros que se vienen dando en los últimos meses".

Drogas

Añadió que el creciente consumo de drogas de diversos tipos, es un factor a considerar, como determinante, en alguno de estos graves casos.

El sociólogo también situó estos crímenes dentro del marco de una violencia estructural que afecta al país.

"Además son parte, de la violencia creciente, que no sólo se expresan a través de homicidios y feminicidios. La creciente violencia en nuestro país, se manifiesta a través de múltiples actos, que no son sólo, por ejemplo, el homicidio", dijo.

¿Qué se debe hacer?

El académico manifestó que este tipo de violencia debe ser motivo de alarma para las autoridades y "sobre todo la manera tan indolente y cruel de arrancarles la vida".

Aconsejó a las autoridades políticas que impidan y castiguen ejemplarmente la violencia intrafamiliar.

"Aconsejaría una mayor presencia de las instituciones llamadas a trabajar en defensa de niños y niñas, a involucrarse más en los problemas de familia dentro de nuestros barrios populares, y aconsejaría mayor implicación y apego del Estado, a nuestra Constitución y códigos, que consagran los derechos e intereses supremos del niño", agregó.

Cuatro niños muertos en fin de semana

En total fueron cuatro los niños que murieron el fin de semana en República Dominicana en dos hechos separados atribuidos a sus propios padres, informó el lunes la policía.

Una mujer presuntamente envenenó a sus tres hijos de 11, 9 y 7 años, y luego se quitó la vida con la misma sustancia, según un comunicado de la autoridad. Horas antes, otro hombre fue detenido bajo sospecha de asfixiar a su hijo de un año y ocho meses.

La Policía Nacional informó que Pennsylvania Jiménez Valdez, de 36 años, mezcló presuntamente el veneno que dio a sus hijos con jugo en su residencia en Santo Domingo Este, en las afueras de la capital.