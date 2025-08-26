Paro de labores de enfermeras continúa hasta mañana miércoles, advierte su sindicato

Paro de enfermeras. Entre sus principales reivindicaciones figuran los incentivos, cambios de designación y el nombramiento del personal pendiente. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVAREZ )

Los profesionales de la enfermería afirmaron la tarde de este martes que mantendrán la lucha hasta tanto se les dé respuesta a sus peticiones, según expresó la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Antonia Geraldino.

Entre sus principales reivindicaciones figuran los incentivos, cambios de designación y el nombramiento del personal pendiente.

De acuerdo con la dirigente sindical, esperan una respuesta del presidente Luis Abinader, ya que en reuniones anteriores con el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano (CMD) no se lograron acuerdos.

La semana pasada, más de ocho gremios realizaron un paro de labores como forma de llamar la atención de las autoridades y este martes retomaron la protesta a nivel nacional por 24 horas, con el compromiso de finalizarla mañana miércoles a las 7:00 de la mañana.

Geraldino informó que, como parte de la jornada, en horas de la noche se estaría realizando un encendido de velas en hospitales de todo el país.

¿Trabajaron hoy?

Algunos centros de salud, como el Salvador B. Gautier y el Moscoso Puello, reportaron que las enfermeras laboraron de forma regular durante el día, excepto entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, cuando realizaron la manifestación.

Empleados de atención al usuario en estos hospitales confirmaron que las enfermeras permanecieron en sus puestos de trabajo.

No obstante, la dirigente sindical aclaró que durante el paro se garantizó la asistencia en las áreas de Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Cuidados Intensivos Neonatales, para no afectar a los pacientes en estado delicado, pero que en las demás áreas no se prestaron servicios.