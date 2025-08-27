SNS llama a las enfermeras a llegar a un entendimiento y asegura que Gobierno ha cumplido acuerdos

El director del SNS Mario Lama aseguró que en cuatro años se han nombrado miles de enfermeras y reiteró la disposición del Gobierno al diálogo ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, llamó este miércoles a las enfermeras a llegar a un entendimiento, al tiempo que reiteró que en el sector salud todos los acuerdos suscritos se han cumplido "al 100 %".

El funcionario recordó que, en enero de este año, se incrementó en un 10 % el salario del personal asistencial. "En el mes de julio se aplicó otro aumento del 10 % y está programado para enero un 5 % adicional, según los acuerdos".

Explicó que los principales reclamos de ese colectivo —incentivos, cambios de designación y el nombramiento del personal pendiente— "son nuevas reivindicaciones".

"El incremento para el personal administrativo está en evaluación para futuros presupuestos. También se han nombrado miles de enfermeras en esta gestión del Servicio Nacional de Salud" Mario Lama Titular del SNS “

Lama sostuvo que, en cuatro años, se han incluido 7,000 personas en las nóminas del SNS, entre ellas enfermeras, bioanalistas, personal administrativo, entre otros.

"Se les está dando respuesta (...) el Gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo, pero este debe darse dentro de lo posible, dentro de la racionalidad. Llamamos al entendimiento; al final, los afectados son los pacientes", señaló.

Falta de suministros

Sobre las denuncias relacionadas con el abastecimiento en hospitales y la falta de camas en los centros, el funcionario indicó: "Si no hay camas es porque estamos llenos, no se niega el servicio. Hemos ampliado la red hospitalaria".

El director del SNS señaló que se ha "recobrado la confianza" en los hospitales, lo que ha provocado que pacientes del sector privado busquen camas en centros de la red pública, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos.

El funcionario añadió que se han entregado 75 hospitales remozados y 200 nuevas unidades de servicios. "Esto ha generado la mayor producción histórica de atenciones en la red pública desde 2015 hasta la fecha. En 2024 se rompió récord en todas las áreas de servicio, y eso es porque nuestros pacientes están acudiendo a los hospitales, ya que están encontrando respuesta", sostuvo.

La semana pasada, más de ocho gremios realizaron un paro de labores como forma de llamar la atención de las autoridades y, ayer martes, retomaron la protesta a nivel nacional por 24 horas, con el compromiso de finalizarla este miércoles a las 7:00 de la mañana.

El titular del SNS se expresó en esos términos al finalizar su participación en el Diálogo "Cobertura mediática del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set", organizado por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), con el acompañamiento de la Unesco.

Leer más Paro de labores de enfermeras continúa hasta la mañana de este miércoles, advierte su sindicato