Al cumplirse este jueves 12 años del inicio de la construcción de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, iniciada en julio de 2013, diversas organizaciones sociales y comunitarias exigieron su finalización y expresaron su rechazo a la privatización del centro de salud.

Durante una manifestación simbólica, las personas realizaron un "cumpleaños-protesta", en el que partieron un bizcocho como forma de denunciar el prolongado retraso en la entrega del centro hospitalario, ubicado en el Distrito Nacional.

Varios manifestantes portaban pancartas con mensajes como: "Terminación ya de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar" y "No privatización de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar", dejando clara su oposición a lo que consideran una falta de voluntad política para finalizar el proyecto.

Entre las organizaciones convocantes estuvieron el Bloque Popular, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y la Coalición por la Seguridad Social Digna, cuyos representantes reiteraron su compromiso con la defensa de la salud pública y el acceso universal a servicios médicos de calidad.

"Estamos demandando al Gobierno que abra, de una vez y por todas, el hospital clínico-quirúrgico, la unidad de quemados y la unidad de salud mental", declaró Yovani Féliz, vocero de las organizaciones participantes.

Además, denunciaron que el abandono parcial del proyecto y los rumores sobre una eventual privatización generan incertidumbre y desconfianza entre la población más vulnerable que espera servicios médicos gratuitos y de calidad.

El Gobierno defiende avances

Más temprano, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, aseguró que las obras en la Ciudad Sanitaria presentan un avance superior al 75 %.

"Ya el bloque quirúrgico está operando al 100 %, y también está en funcionamiento completo el edificio materno-infantil. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones, responsable de concluir el edificio clínico-quirúrgico, tiene previsto entregar este año la parte restante", afirmó Lama.

El funcionario enfatizó que las áreas más críticas del complejo hospitalario ya están operativas, lo que, según dijo, representa un hito importante en el proceso de habilitación del centro.

Rechazan versión sobre privatización

Por su parte, el presidente del proyecto Ciudad Sanitaria, José Joaquín Puello, desmintió categóricamente las denuncias de supuesta privatización.

"He escuchado con disgusto y estupor algunas voces que aseguran, sin pruebas ni evidencias, que la Ciudad Sanitaria será o ya ha sido privatizada. Es una afirmación burda y falaz, no entiendo con qué intención se difunde esta mentira", expresó Puello en días pasados.