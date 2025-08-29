Médico es agredido por familiar de paciente en hospital Antonio Musa; CMD condena el hecho

Fotografía de archivo de la fachada del hospital Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, donde médico fue agredido por familiar de un paciente. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció este viernes que fue agredido físicamente el doctor Félix Joel Pujols, médico residente en emergenciología, mientras se encontraba de servicio en el área de emergencias del Hospital Regional Antonio Musa, en la provincia San Pedro de Macorís.

Según los reportes recibidos por el gremio, el hecho ocurrió ayer cuando un familiar de un paciente arremetió violentamente contra el galeno mientras este realizaba sus labores médicas.

En reacción a este hecho, el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, emitió hoy un comunicado en el que expresó su total repudio a este nuevo acto de violencia contra un miembro del gremio.

"El CMD condena en los términos más enérgicos esta agresión cobarde contra un colega que simplemente cumplía con su deber. Es inaceptable que los médicos continúen siendo víctimas de violencia en los centros de salud, donde deberían estar protegidos para ejercer su labor en condiciones seguras", expresó Suero mediante un comunicado de prensa.

Seguridad deficitaria

El presidente del CMD advirtió que la seguridad en los hospitales continúa siendo "muy deficitaria", a pesar de los múltiples esfuerzos y denuncias presentadas por el gremio ante las autoridades competentes.

Indicó que han sostenido reuniones con representantes de alto nivel del Gobierno, incluyendo al presidente de la República, la vicepresidenta, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Interior y Policía, el Servicio Nacional de Salud, la Procuraduría General y la Dirección de la Policía Nacional, sin resultados efectivos.

"El problema persiste y se agrava. El personal médico y de salud no puede seguir expuesto a este tipo de agresiones sin consecuencias", afirmó Suero.

Llamado a las autoridades

El presidente del CMD hizo un llamado urgente al director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Aboga por que se adopten medidas inmediatas que frenen este patrón de violencia y se garantice la integridad física del personal de salud en todos los centros hospitalarios del país.