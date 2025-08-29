Salud Pública intensifica acciones contra el dengue y llama a mantener medidas preventivas

La campaña "Elimina, limpia y tapa", está orientada a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud Pública hizo un llamado a la población a mantener y reforzar las medidas preventivas para reducir la transmisión del dengue en el país, especialmente en las comunidades de mayor riesgo.

En el marco del Día Internacional del Dengue, que fue el 26 de agosto, la institución informó que ha intensificado las jornadas de eliminación de criaderos de mosquitos, fumigación y educación comunitaria, como parte del Plan Nacional Contra el Dengue.

Dentro de este plan se relanzó la campaña "Elimina, limpia y tapa", orientada a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus. Según la entidad, debido a estas acciones, hasta la Semana Epidemiológica 33 no se ha registrado ninguna defunción asociada a esta enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado en 2025 más de 1.5 millones de casos y más de mil muertes por dengue a nivel mundial.

Medidas preventivas

Las autoridades recomiendan:

Eliminar los criaderos de mosquitos (agua estancada en recipientes, llantas)

Protegerse de las picaduras con repelente

Usar mosquiteros en camas, puertas y ventanas

Asimismo, exhortan a acudir al centro de salud más cercano en caso de experimentar síntomas como:

Fiebre alta repentina

Dolor de cabeza intenso (especialmente detrás de los ojos)

Dolor muscular y articular ("fiebre quebrantahuesos"), náuseas, vómitos

Una erupción cutánea

Boletín Epidemiológico SE-33

Según el boletín de la Semana Epidemiológica 33 (SE-33):

Se confirmó un nuevo caso de dengue, con un acumulado de 174 casos en lo que va de año

La incidencia acumulada es de 18.63 casos sospechosos y 2.55 confirmados por cada 100,000 habitantes

Además, se notificaron:

2 nuevos casos de malaria, elevando el total a 737 confirmados

N se reportaron nuevos casos de leptospirosis, manteniéndose el acumulado en 42 casos

186 casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG), aunque, durante la SE-33 no se reportaron nuevos casos de COVID-19

El Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Defilló, procesó 24 muestras respiratorias y confirmó la circulación activa de virus respiratorios como influenza A (H1N1) pdm09, adenovirus, coronavirus SARS-COV2 y virus sincitial respiratorio

Muertes maternas e infantiles

En esta semana se registraron cuatro muertes maternas, tres de mujeres dominicanas y una de nacionalidad haitiana. El acumulado es de 104 decesos, una reducción del 5 % respecto al mismo período en 2024 que registró para este mismo periodo 109 muertes.

Asimismo, se reportaron 29 muertes infantiles, para un total de 1,111 decesos. Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud han reforzado estrategias para reducir la mortalidad materno-infantil, incluyendo mejoras en atención prenatal, servicios neonatales y capacitación del personal.