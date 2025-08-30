Salud Pública reporta cuatro muertes maternas y 29 infantiles, con descensos frente al 2024

Entre el 10 y el 16 de agosto de este año se notificaron cuatro muertes maternas y 29 muertes infantiles, según el boletín epidemiológico de la semana 33 publicado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Hasta agosto de este año, el número de muertes maternas alcanza las 104, lo que refleja una reducción del 5 % respecto al mismo período de 2024, cuando se habían registrado 109 casos.

De las mujeres fallecidas en esta semana, tres eran dominicanas y una haitiana, con edades comprendidas entre los 20 y los 49 años.

Por otro lado, en lo que va de 2025, las muertes de madres haitianas suman 49, lo que equivale aproximadamente al 47 % de los casos.

Muertes infantiles

El boletín también establece que los 29 decesos infantiles registrados durante la semana acumulan un total de 1,111 casos en lo que va de año. Esta cifra refleja igualmente una disminución en comparación con 2024, cuando a la semana 33 se contabilizaban 1,401 defunciones neonatales.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayor cantidad de muertes infantiles se produjo en Santo Domingo, con 333 casos, seguida por Santiago con 131 y el Distrito Nacional con 89. Del total, el 85.4 % corresponde a muertes neonatales, lo que equivale a 949 fallecimientos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte neonatal corresponde al fallecimiento de un bebé dentro de los primeros 28 días de vida, mientras que la mortalidad infantil abarca a los niños que mueren antes de cumplir un año.

Estrategias de salud pública

El Ministerio de Salud Pública señaló que, en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, ha puesto en marcha diversas acciones para disminuir la mortalidad materna e infantil, entre ellas el fortalecimiento de la atención prenatal y postnatal.

Además, destacó que trabajan en la mejora de los servicios obstétricos y neonatales, así como en la capacitación continua del personal sanitario.