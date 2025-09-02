Juramentan a José Luis López Pérez como nuevo director de PromeseCal

El ministro de Salud, Víctor Atallah, juramenta al nuevo director de Promese/Cal, José Luis López Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

Este martes fue juramentado José Luis López Pérez como nuevo director del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (PromeseCal), quien fue designado en este cargo por el presidente de la República, Luis Abinader, a través del decreto número 493-25.

Tras su juramentación, López Pérez agradeció la confianza depositada por el presidente Luis Abinader para asumir esta responsabilidad, así como el respaldo recibido por parte del ministro de Salud.

"Asumo con humildad y sentido de compromiso la responsabilidad de dirigir Promese/Cal, una institución clave para garantizar que cada dominicano tenga acceso a medicamentos de calidad", expresó López Pérez.

La juramentación fue realizada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, quien reafirmó el compromiso del Estado en garantizar el acceso equitativo y oportuno de medicamentos de calidad a toda la población.

"Desde el Ministerio de Salud seguiremos trabajando de manera conjunta con Promese/Cal, convencidos de que la salud del pueblo dominicano es la prioridad para el Gobierno", señaló Atallah.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/whatsapp-image-2025-09-02-at-113019-am-7b31abe8.jpeg El ministro de Salud, Víctor Atallah, junto al nuevo director de PromeseCal,José Luis López Pérez. (FUENTE EXTERNA)

Sobre José Luis López

López Pérez es egresado de la Universidad Central del Este como doctor en medicina, con un posgrado de Comunicación en Salud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posee diplomados en Gerencia Empresarial y Cooperativista, y también en Seguridad Social.

Su experiencia laboral inicia como médico ayudante en el Hospital Jaime Mota de Barahona, también en el Hospital Municipal de Guerra y en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar (Morgan). Fungió como encargado de Servicios Médicos Salud Segura del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

También trabajó en el departamento de Auditorías Médicas y Facturación en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y antes de su designación era director de Atención Primaria del Servicio Nacional de Salud.