COIN lanza campaña para defender derechos de poblaciones clave frente al VIH/SIDA

El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) presentó una campaña de comunicación y sensibilización que busca fortalecer la defensa comunitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos de las poblaciones clave frente al VIH/SIDA.

La iniciativa forma parte del proyecto Comunidades y Actores Intermediarios en la República Dominicana y Haití, Aliados para una Mejor Inclusión de las Poblaciones Clave por una Bajada de la Exposición al VIH/SIDA (Carhaibes).

Tiene como propósito visibilizar las realidades de los grupos más vulnerables, denunciar la discriminación y el estigma, y fomentar el acceso equitativo a la prevención y tratamiento del virus.

La campaña está integrada por cuatro videos y una serie de infografías con mensajes clave, protagonizados por representantes de poblaciones vulnerables que, a través de sus testimonios, alzan la voz para exigir igualdad de derechos y oportunidades.

Lanzamiento

El lanzamiento oficial tuvo lugar el pasado 31 de agosto en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el marco del III Congreso de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con esta acción, COIN dijo que reafirma su compromiso de trabajar junto a organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos sin discriminación.