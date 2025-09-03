El Gobierno anuncia que invertirá RD$655 millones en intervención del Hospital Salvador B. Gautier

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) Mario Lama, habla sobre las áreas que serán intervenidas del Hospital Salvador B. Gautier. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció este miércoles la intervención de varias "áreas críticas" del Hospital Salvador B. Gautier, con una inversión que supera los 655 millones de pesos.

Representantes del sector salud y medios de comunicación han denunciado las condiciones inadecuadas en las que opera este importante centro de salud ubicado en el Distrito Nacional.

La entidad sostuvo que, de la inversión total, 455 millones de pesos corresponden a obras civiles, mientras que 200 millones se destinarán a equipamiento médico. Se prevé que los trabajos inicien el próximo año.

El titular del SNS, Mario Lama, informó que se intervendrán 155 habitaciones del centro. "Ahora mismo hay 202 camas en servicio; pensamos llegar a las 300 camas", indicó.

Las autoridades intervendrán, además, el área de emergencias, que será sometida a una reestructuración para mejorar el flujo de pacientes, adecuar espacios físicos e instalar equipos actualizados.

"Serán intervenidos los 11 quirófanos, el área de odontología, la parte externa de la fachada, así como toda la parte eléctrica y sanitaria. Todas las áreas que se remodelen serán equipadas con equipos de alta tecnología y también se colocará un moderno resonador magnético de 1.5 Tesla en este hospital", dijo Lama.

El proceso incluye la adecuación de:

Accesos peatonales y vehiculares

y vehiculares La rehabilitación de áreas verdes

La señalización institucional

Mejoras en el alumbrado perimetral

Servicios hospitalarios

Tanto Lama como el director del hospital, Armando Holguín, indicaron que el centro continuará ofreciendo servicios, aunque con ciertas restricciones.

"Hay una logística en la que la Dirección de Infraestructura tiene experiencia. Hay un modelo de gestión sobre cómo se hace la intervención y se estará socializando con el director y los jefes de departamento", dijo el director del SNS.

La institución informó que en esta etapa inicia un proceso de licitación y que los trabajos comenzarán tras la adjudicación.

¿Descartan un nuevo hospital?

Al ser consultado sobre el proyecto que contemplaba la construcción de un nuevo centro de salud al lado del Gautier, Mario Lama explicó: "El proyecto está hecho, en tres fases, con una inversión que puede acercarse a los 7,000 millones de pesos, pero el país, los médicos y los pacientes no pueden esperar más".

"Hemos socializado que con estas intervenciones podemos dignificar los servicios, apegados a los criterios de calidad que se requieren", dijo.

Médicos esperan que la intervención se cumpla El jefe de Cardiología del hospital, Fulgencio Severino, indicó que esperan que el Servicio Nacional de Salud cumpla con la intervención de ese centro. "Los jefes de servicio, después de dos años de demanda de que el hospital sea mejorado, teníamos dos alternativas: o profundizábamos la lucha, o el SNS asumía con responsabilidad la promesa de mejorar el hospital", dijo. Agregó que el interés de los médicos que laboran en el hospital "es que los pacientes sientan que existen condiciones de infraestructura acordes con la calidad de la atención y con el derecho que tiene la población a recibir un servicio de salud adecuado".