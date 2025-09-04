Mario Lama realiza recorrido por el Hospital Regional Doctor Antonio Musa

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama durante su visita al Hospital Regional Doctor Antonio Musa, de San Pedro de Macorís. ( DIARIO LIBRE/ ANDREINA CHALAS JIMÉNEZ )

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, visitó este jueves, el Hospital Regional Doctor Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, donde realizó un amplio recorrido por las diferentes áreas del centro asistencial.

Durante la visita, el doctor Lama, estuvo acompañado por el director del hospital, doctor Alberto Augusto Betances, y el director regional de salud, doctor Ricardo Romero, con quienes supervisó el estado de las instalaciones, los servicios ofrecidos y las principales necesidades del centro.

Como parte de su recorrido, el doctor Lama interactuó con varios pacientes y familiares, escuchando de primera mano sus inquietudes y valorando la calidad del servicio recibido en el hospital. El funcionario resaltó el compromiso del personal médico y administrativo en la atención a la población.

Agradecimiento

El doctor Betances expresó su agradecimiento por la presencia de las autoridades de salud y valoró el interés mostrado en fortalecer la capacidad de atención del hospital.

"Quiero agradecer al doctor Mario Lama, por tomar en cuenta a nuestro hospital y venir personalmente a ver nuestras realidades; también, al doctor Ricardo Romero, quien siempre nos acompaña y respalda en cada gestión para garantizar un mejor servicio a los pacientes", manifestó Betances.

De su lado, el doctor Ricardo Romero, resaltó el compromiso conjunto con el fortalecimiento de la red de salud en la región Este.

"Esta visita del doctor Lama, nos anima a seguir trabajando unidos por el bienestar de la gente. Desde la Dirección Regional, continuaremos respaldando al hospital Musa y a cada uno de los centros de salud de nuestra área, porque nuestra meta es garantizar servicios dignos y de calidad", expresó Romero.

La visita se enmarca dentro de los esfuerzos del SNS por reforzar la red hospitalaria y garantizar que los centros de salud cuenten con las condiciones necesarias para ofrecer servicios de calidad a la población.