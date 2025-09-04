Bajan las muertes infantiles en este 2025, reporta Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que en este 2025 ha habido una reducción de la mortalidad infantil, respecto al año anterior.

En el informe de la semana epidemiológica 34, se reportaron 43 muertes infantiles, mientras que, en el 2024, a esa fecha, se habían confirmado un total de 46 defunciones, para una disminución de tres.

En el 2025, el total acumulado de muertes infantiles es de 1,159, en tanto que el año pasado se confirmaron 1,447, indicando que continúa en descenso este indicador, con una reducción de 288.

En el caso de la mortalidad materna, el boletín indicó que solo falleció una mujer haitiana, mientras que el acumulado, hasta la fecha, es de 105 defunciones maternas confirmadas.

Dengue y Malaria

La Dirección de Epidemiología confirmó un caso de dengue, colocando el total acumulado de casos en 179, con una incidencia de 2.55, para una reducción del 84 % de los casos al comprarse con lo reportado el pasado año 2024.

Asimismo, reportó nueve casos nuevos de malaria, con un total acumulado de 781 a la fecha este año. La incidencia de esta enfermedad se coloca en 11.11, lo que refleja una reducción de este indicador con respecto al pasado año.

Mientras que el registro de casos de cólera este año continúa en cero. Con respecto a la leptospirosis no hay reportes de casos en la referida semana, no obstante, al año han sido reportados 44 afectados, por lo que la incidencia acumulada es de 0.63.

Salud Sexual

Al conmemorar este 04 de septiembre el "Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva", el ministerio resaltó las gestiones realizadas en estos aspectos. Además, afirmó que mantiene su compromiso de garantizar los derechos a una salud sexual y reproductiva efectiva en el país.

La institución señaló que trabaja, junto a organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Plan Internacional, para mejorar el acceso a la información de derechos y servicios dirigidos a la población en edad reproductiva y a la atención en mujeres embarazadas.

El acceso de la población a métodos anticonceptivos seguros y efectivos, es parte fundamental en la promoción de la salud sexual reproductiva, para esto en el país se han realizado importantes inversiones financieras para garantizar el suministro adecuado y accesible a anticonceptivos, acción que ha influido en la reducción de importantes indicadores, según indicó el ministerio.

"Esto ha permitido el abastecimiento necesario de los centros de salud con estos métodos, medicamentos o dispositivos, que se utilizan para prevenir el embarazo, ofrecidos de manera gratuita y adecuada", acotó.

Acciones ejecutadas

Como efecto de estas acciones se ha logrado una reducción en la tasa de embarazos en adolescentes de un 24 % a un 19 %, la más baja en los últimos cinco años.

Según explicó, la División Materno Infantil de Salud Pública ha realizado campañas a favor de la salud materna y la salud reproductiva de las mujeres, con el objetivo de orientarlas en la toma de decisiones oportunas en su vida reproductiva y la etapa del embarazo.

Informó que estas orientaciones se centraron en identificar:

Señales de alarma durante el embarazo parto y puerperio

Motivación al autocuidado

Seguimiento a las consultas prenatales

Adecuada nutrición durante el embarazo, entre otros temas

"A esta población clave, también se les ofrece consejería y servicios amigables en salud sexual, esto desde las 38 unidades integrales de atención a adolescentes, que dispone el Servicio Nacional de Salud (SNS) en diferentes centros de salud del país", indicó.