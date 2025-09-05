Asociación de Trasplantados reconoce a Adolfo Pérez por su respaldo a pacientes renales

Adolfo Pérez (centro), exdirector de Promese/Cal, recibe un reconocimiento de la Asociación Nacional de Trasplantados de Riñón y Hemodiálisis. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Nacional de Trasplantados de Riñón y Hemodiálisis (Antrah) entregó este viernes un reconocimiento especial a Adolfo Pérez, por su destacada labor en beneficio de los pacientes renales durante su gestión como director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/cal).

Durante el acto de entrega de una placa de reconocimiento, la directiva de Antrah, encabezada por su presidente Ramón Fondeur, valoró el liderazgo de Pérez, actual director ejecutivo del Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie).

"Adolfo Pérez siempre estuvo a la disposición de los trasplantados. Era una persona a la que siempre podíamos acudir con confianza y que respondía con sensibilidad y soluciones a nuestras necesidades. Por eso no quisimos esperar más para reconocer su gran labor", expresó Fondeur, según una nota de prensa.

Al agradecer la distinción, Pérez dijo que ahora desde su nueva función de director ejecutivo del Inabie reafirma su compromiso con la salud, esta vez enfocado en garantizar la nutrición y el bienestar de millones de estudiantes en todo el país a través de los programas que ejecuta la institución.

"Continuaré con mi compromiso desde esta nueva función, de realizar una gestión ejemplar, en la que la transparencia, la eficiencia y la sensibilidad social sean los pilares para garantizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes," enfatizó Pérez.

En el acto de entrega también estuvo presente el diputado, Feliz Hiciano Almánzar; además, los directivos de Antrah: Luis Peñaló, vicepresidente; Ángel Segura, secretario general; Juan de la Cruz, vocal; Rayny Fondeur, secretaria y Juan de la Cruz, secretario de Prensa.

Pérez dirigió Promese/Cal desde agosto del año 2020 hasta agosto del año 2025.

