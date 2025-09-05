Tras cuestionamientos, Senasa convoca licitación para realizar auditoría externa

Fachada del Seguro Nacional de Salud (Senasa), institución que en medio de cuestionamientos sobre el manejo de sus recursos, anunció la apertura de una licitación pública. ( FUENTE EXTERNA )

En un momento en que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) es cuestionado por diversos sectores sobre el manejo de sus recursos, la entidad anunció para el próximo martes 9 de septiembre la apertura de un proceso de licitación pública para contratar una firma que lleve a cabo una auditoría externa.

El proceso se realizará en cumplimiento de la Instrucción Presidencial 29139, emitida el 27 de noviembre de 2024.

La auditoría abarcará los sistemas tecnológicos, los procesos administrativos y operativos, así como las finanzas y los pagos realizados por la entidad.

Según explicaron en una nota de prensa, la evaluación permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente, y ofreciendo una radiografía detallada de la gestión de la institución durante los últimos seis años.

Rendición de cuentas

Edward Guzmán, director ejecutivo de Senasa, destacó la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y optimizar el funcionamiento de la institución, asegurando que todos los procedimientos se ajusten a los estándares nacionales e internacionales de control y auditoría.

"Tenemos un mandato presidencial que cumplir de noviembre de 2024, pero la intención es hacer este mismo ejercicio de manera periódica para asegurarnos de que estamos siendo eficientes en la administración de los recursos", agregó el funcionario.

La carta de manifestación de interés será recibida desde el martes 9 hasta el miércoles 10, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el departamento de compras, ubicado en Plaza Naco.