¿Cuál es la razón más común por la que los hombres dominicanos buscan atención urológica?

Urólogos participan en una sesión práctica de capacitación quirúrgica durante la Jornada de Laparoscopía y Enucleación Prostática, organizada por la Sociedad Dominicana de Urología. ( FUENTE EXTERNA )

El 90 por ciento de las enfermedades atendidas en consultas urológicas están relacionadas con el agrandamiento de la próstata o hiperplasia prostática benigna, así como con las patologías derivadas de esta condición.

Entre ellas se incluyen el cáncer de próstata, la prostatitis o inflamación de la glándula prostática y otros padecimientos asociados, como cálculos renales e infecciones urinarias recurrentes, según explicó la presidenta de la Sociedad Dominicana de Urología, doctora Katia García.

Frente a esta realidad, la Sociedad Dominicana de Urología desarrolla entrenamientos en técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y del cáncer de próstata mediante cirugía laparoscópica, explicó la doctora García.

Enucleación prostática

En ese contexto, se celebra la Jornada de Laparoscopía y Enucleación Prostática: De la consulta al quirófano 2025, en la que los urólogos se entrenan en enucleación prostática, un procedimiento que permite extraer la glándula completa dejando únicamente su capa externa.

Este procedimiento, precisó García, ofrece mejores y más duraderos resultados, ya que reduce la necesidad de nuevas intervenciones y facilita una recuperación más rápida que permite al paciente reintegrarse de inmediato a su vida laboral y social.

Agregó que, aunque en el país ya existen urólogos capacitados en esta técnica, la entidad busca ampliar el número de especialistas entrenados para garantizar un mayor acceso a los pacientes.

Actualmente, la resección prostática continúa siendo la cirugía más practicada porque está cubierta por el Plan Básico de Salud. Sin embargo, la enucleación prostática es considerada un procedimiento más avanzado, con uso extendido a nivel internacional desde hace varios años, aunque su implementación en América Latina ha sido más lenta.

"La técnica de enucleación prostática va a sustituir la resección de próstata. Esperamos que en los próximos años tengamos más urólogos capacitados en las nuevas tecnologías, cirugías o enucleación prostática con láser; y en laparoscopía, que es un procedimiento que precede a la robótica", afirmó García.

Sobre la jornada

La jornada, que se desarrolla de viernes a sábado, incluye en su primer día el abordaje quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna (HPB), con énfasis en tratamientos mínimamente invasivos para los síntomas del tracto urinario inferior (LUTS) en hombres, además de las técnicas más actuales en enucleación prostática.

También se abordaron terapias como Rezum (vapor de agua) y crioterapia prostática.

Este sábado, las actividades se enfocaron en el cáncer de próstata, con especial énfasis en cirugía laparoscópica y robótica. El programa contempla, además, entrenamiento en simuladores quirúrgicos y conferencias especializadas sobre anatomía funcional, continencia urinaria y preservación de los nervios relacionados con la función eréctil.

La jornada concluye con conferencias de actualización científica impartidas por especialistas nacionales e internacionales, quienes comparten sus conocimientos y las técnicas quirúrgicas más innovadoras.

Mujeres en consulta

En el caso de las mujeres, las consultas urológicas se deben principalmente a cálculos renales o a cistitis (inflamación en la vejiga) con episodios recurrentes de dificultad urinaria.

En estos casos la atención inicial suele estar a cargo de un médico general o ginecólogo, pero cuando las afecciones son persistentes se recomienda acudir al urólogo.