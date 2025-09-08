×
Grupo Read defiende más de dos millones de atenciones médicas suministradas a Senasa

Reafirmó su disposición total a colaborar con cualquier proceso de investigación

    Grupo Read defiende más de dos millones de atenciones médicas suministradas a Senasa
    Grupo Read reiteró su compromiso de seguir aportando a la salud pública dominicana con tecnología, resultados medibles y vocación social. (FUENTE EXTERNA)

    El Grupo Read defendió este lunes las más de dos millones de atenciones médicas preventivas brindadas a afiliados del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en un modelo de atención primaria que, asegura, ha contribuido a descongestionar hospitales, fortalecer la salud comunitaria y mejorar indicadores clave como la hipertensión, la diabetes y control prenatal.

    Informó que la empresa Khersun SRL, conocida como Punto Médico, implementó este modelo desde 2020, bajo un esquema auditado regularmente por Senasa y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

    "Las atenciones, incluyendo consultas médicas, diagnósticos, recetas y programas comunitarios, están respaldadas por un expediente clínico digital único, que permite trazabilidad completa y verificación por parte de las autoridades competentes", afirmó en una nota de prensa en respuesta a recientes cuestionamientos sobre contratos con Senasa.

    Sobre Farmacard

    El grupo también defendió los servicios prestados a través de Farmacard —también parte del Grupo Read— que gestiona una red nacional de más de 1,000 farmacias y más de 18,000 transacciones diarias en tiempo real.

    "Su intervención ha sido clave para la eficiencia del gasto público en medicamentos, logrando anteriormente una reducción de más del 40 % durante su primer período como proveedor de Senasa", sostuvo. 

    El sábado pasado, el programa Nuria publicó el reportaje "Senasa: ¿pagos fijos, servicios inciertos? parte 2, en el que hizo referencia a los servicios de Punto Médico

    Ante los cuestionamientos sobre contratos con la ARS estatal, el Grupo Read respondió "que los servicios ofrecidos constituyen una contraprestación legítima, efectiva y verificable".

    Agregó que cada pago recibido ha sido justificado con atenciones registradas en tiempo real, supervisadas por las autoridades y sujetas a auditoría constante.

    "El modelo desarrollado junto a Senasa ha sido una respuesta técnica y humana a los desafíos históricos del sistema. Nuestra misión ha sido, y sigue siendo, llevar salud de calidad a donde más se necesita, con eficiencia, cobertura y respeto por los recursos públicos", indicó.

    La organización también expresó su postura ante el debate público: "Respetamos profundamente la libertad de prensa y creemos en el rol de los medios serios y éticos como pilares del control democrático. Pero también creemos que la reputación construida con esfuerzo, transparencia y compromiso social merece ser defendida con dignidad y verdad". 

    El grupo empresarial reafirmó su "disposición total" a colaborar con cualquier proceso de investigación y reiteró su compromiso de seguir aportando a la salud pública dominicana con tecnología, resultados medibles y vocación social

