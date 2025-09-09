CNSS transfiere RD$12,500 millones a la Seguridad Social en medio de crisis por corrupción de Senasa

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la transferencia de 12,500 millones de pesos provenientes de los excedentes de reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) para fortalecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La decisión ocurre en momentos en que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) enfrenta fuertes cuestionamientos por supuestos actos de corrupción y crecientes quejas de afiliados por la deficiencia en los servicios.

De acuerdo con la resolución No. 619 del 28 de agosto, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) deberá dispersar los fondos de la siguiente manera:

6,000 millones de pesos a la ARS Senasa para la protección en salud de los afiliados;

5,000 millones de pesos al fondo de la Cuenta de Cuidado de Salud de las Personas del Régimen Contributivo;

1,500 millones para subsidios que cubren prestaciones económicas por enfermedad común, lactancia y maternidad.

El documento, firmado por la subgerente general del CNSS, Marilyn Rodríguez Castillo, señala que la decisión se adoptó tras acoger el informe técnico-actuarial presentado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que avaló la factibilidad del uso de los excedentes.

Extracto que dispone la transferencia de excedentes de reservas del Seguro de Riesgos Laborales, según la Resolución No. 619 del 28 de agosto, emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social.

Contexto de crisis en Senasa

La medida llega en un momento crítico para el Senasa, institución que ha sido blanco de investigaciones por parte del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas, luego de denuncias periodísticas que revelaron un entramado de autorizaciones médicas falsas, facturación irregular y uso de datos de afiliados para desviar fondos, esquema que habría generado pérdidas por más de 780 millones de pesos y un déficit que supera los 3,300 millones de pesos.

El propio presidente Luis Abinader admitió el lunes pasado que la institución está bajo investigación oficial desde noviembre de 2024, cuando se emitió la Instrucción Presidencial 29139 para auditar las finanzas de 111 entidades públicas, incluyendo el Senasa.

Mientras tanto, los afiliados continúan reportando dificultades para acceder a servicios, retrasos en autorizaciones y fallos en la cobertura, lo que ha encendido nuevas críticas en medio de la crisis.

Supervisión pendiente

La resolución del CNSS instruye además a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (Cpfei) a dar seguimiento a la aplicación de los fondos y presentar un informe de supervisión.

También ordena notificar a la Sisalril, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), la Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS) y demás entidades del Sistema Dominicana de Seguridad Social (SDSS).