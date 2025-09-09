Los gremios de enfermería realizaron este martes una protesta frente al Palacio Nacional para exigir al Gobierno el cumplimiento de acuerdos que, según afirman, llevan años pendientes.

La protesta se produce un día después de que el presidente Luis Abinader afirmara en LA Semanal con la Prensa que el Gobierno ha cumplido con el sector de enfermería. Los gremios rechazaron esa afirmación y respondieron que el único punto atendido ha sido el incremento salarial, mientras permanecen pendientes las reclasificaciones, incentivos y otros beneficios acordados.

La movilización, que se desarrollaba de manera pacífica, se vio interrumpida por incidentes con la Policía. Los manifestantes denunciaron que fueron dispersados con bombas lacrimógenas, lo que afectó la salud de varias personas.

"Nosotros tenemos una marcha cívica, sin embargo, ellos nos han tirado bombas. La garganta se me secó, me salieron lágrimas. Queremos que el presidente se siente con nosotros, porque no hemos recibido las reivindicaciones que estamos solicitando", expresó Berta de la Cruz, representante del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería.

Los manifestantes insistieron en que el problema no es la falta de recursos, sino la mala distribución del presupuesto nacional, y reclamaron que se reparta la riqueza de manera justa para todos los sectores de la sociedad.

"Los funcionarios se llevan millones y millones, y el pueblo cogiendo lucha en la calle", afirmó Epifanio Rodríguez, enfermero con más de 40 años en el oficio.

Insistieron en que el Gobierno debe abrir un diálogo directo para dar cumplimiento integral a sus reivindicaciones y advirtieron que continuarán en las calles hasta ser escuchados.

Principales demandas