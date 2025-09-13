Gobierno garantiza continuidad de servicios de Senasa tras entrega de irregularidades a la PGR

El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, ( FUENTE EXTERNA. )

El presidente Luis Abinader dispuso que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Edward Guzmán, entregaran este sábado ante la Procuraduría General de la República un informe con hallazgos de presuntas irregularidades detectadas en esa institución.

El documento fue recibido por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para los fines de investigación y actuación del Ministerio Público.

El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, explicó que esta medida forma parte del compromiso del Gobierno con la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.

Entrega de informe

Reyna aseguró que la entrega del informe no afecta en modo alguno a los afiliados del seguro estatal y que los servicios de salud están garantizados.

"El Gobierno llama a la tranquilidad de todos los afiliados del Seguro Nacional de Salud, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SENASA. Los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente, como siempre", expresó.

El funcionario agregó que el país puede tener la certeza de que será el Ministerio Público quien informará sobre el avance de las investigaciones, conforme al debido proceso.

El Gobierno reiteró que mantendrá su política de cero tolerancia a la corrupción y que fortalecerá los mecanismos para proteger los recursos públicos y garantizar la estabilidad del sistema de salud.