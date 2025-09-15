Abinader revela que "admira a las enfermeras" y plantea hacer una reunión con ellas

El presidente Luis Abinader indicó que espera concretar un encuentro con las enfermeras en un plazo de dos semanas, reiterando su respeto y agradecimiento por la labor que realizan. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

En respuesta a las recientes protestas realizadas por enfermeras en distintas partes del país, quienes exigen mejores condiciones laborales y el nombramiento de personal, el presidente Luis Abinader se refirió este lunes a estas profesionales como "heroínas" por su entrega y compromiso con la salud de la población.

Durante su participación en LA Semanal con la Prensa de este lunes, el mandatario explicó que ha conversado con varios funcionarios sobre los reclamos de las profesionales de enfermería y que mantiene contacto frecuente con representantes del sector.

"Siempre he tenido contacto con ellas. Existen diversas asociaciones que las agrupan. Vamos a organizar una reunión con todas", expresó el presidente al ser cuestionado sobre las exigencias del gremio .

Reafirmó su compromiso con el diálogo

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que ya las ha escuchado en varias ocasiones y reafirmó su compromiso con el diálogo.

"Reunirme con ellas para mí no es solo una necesidad, sino una obligación. Les tengo mucha admiración", manifestó Abinader.

El presidente también destacó que, durante su gestión, se ha aumentado en un 60 % el salario del personal de enfermería: primero un 30 %, y luego otro 30 %, igualando así el incremento otorgado a los médicos.

"Sé que hay aspectos que aún pueden estar pendientes, y los voy a estudiar. He solicitado un informe al respecto", añadió.

Abinader indicó que espera concretar un encuentro con las enfermeras en un plazo de dos semanas, reiterando su respeto y agradecimiento por la labor que realizan.

"Valoro profundamente el trabajo que hacen. No lo hacen solo por razones económicas,que son importantes, sino también por vocación. Tienen una gran vocación de servicio", subrayó.